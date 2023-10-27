Картину, приписываемую кисти Малевича, продают на Avito за 450 млн рублей
На сайте Avito появилось объявление о продаже в Санкт-Петербурге картины «Супрематизм» за авторством Казимира Малевича. Цена — 450 млн рублей. Автор приложил фотографии экспертного заключения от Государственной Третьяковской галереи, где утверждается, что полотно подлинное.
Фото: Avito
В самом музее «Ъ-СПб» сообщили, что там не проводят экспертизы сторонних картин. При этом в документе допущена грубая ошибка — Казимир Малевич назван «художницей».
В то же время в представленном в объявлении экспертном заключении утверждается, что были проведены стилистический, технологический, рентгенографический, химический анализ и сравнительный анализ с эталонными произведениями Малевича из собрания Третьяковской галереи. «"Суперматизм” является подлинной работой К.С. Малевича (1878 — 1935), созданной в середине 1910-х годов, и имеет несомненное музейное значение», — говорится в документе.
Автор объявления указал, что вещь б/у. Он готов на разумный торг, обмен, бартер на недвижимость.
«Ъ-СПб» связался с автором объявления под видом покупателя. Тот уверил, что картина подлинная, и что продажа произойдет только тогда, когда покупатель убедится в этом. По поводу экспертизы владелец заявил, что заключение выдали в «нулевые» и якобы в те годы это было возможно.