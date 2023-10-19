«Вкусно — и точка» откроет два новых ресторана в Петербурге

Сеть ресторанов быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» до конца года откроет две новые точки в Северной столице, сообщила «Ъ-СПб» пресс-служба компании. Сегодня в Петербурге работает 77 ресторанов этой сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«До конца года планируем открыть до двух новых точек в северной столице»,— сказали в компании. Районы пока не уточняются. Сегодня в Санкт-Петербургской агломерации сеть насчитывает 88 точек, из них 77 находятся в Санкт-Петербурге, а 11 в Ленобласти.

В своих ресторанах компания сегодня развивает концепцию кафе — формат отдельной линейки напитков specialties (более продвинутые рецепты кофе, в том числе на растительном молоке) и десертов. По словам старшего менеджера по маркетингу «Вкусно — и точка» Светланы Грицай, в ассортименте кафе 27 напитков и более 20 десертов.

Всего из 860 ресторанов по всей стране формат кафе развивается в более чем 500 точках. В Санкт-Петербурге и Ленобласти с линейкой кофе и сладостей не по основному меню можно познакомиться в 46 ресторанах «Вкусно — и точка».

Александра Тен