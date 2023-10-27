КГИОП оспорит отказ признать мясокомбинат «Самсон» объектом культурного наследия

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и архитектуры обжалует решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, отказавшегося признать здания бывшего «Мясокомбината им. С.М. Кирова» объектом культурного наследия. В сообщении, опубликованном на сайте КГИОП, говорится, что чиновники подадут иск в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Арбитражный суд рассматривал иск комитета к собственникам зданий по адресу: Московское шоссе, 13, лит. АЖ, АЕ, АИ, ВМ. КГИОП требовал обязать ООО «Московское шоссе 13» и ООО «Интергрупп» выполнить противоаварийные работы и восстановить демонтированную трубу на крыше ТЭЦ. Ответчики заявили встречные требования: обязать комитет исключить комплекс зданий из реестра памятников.

Суд встал на сторону владельцев здания, обосновав решение экспертизой Ю.П. Куваевой. В комитете судебную экспертизу назвали искажающей факты и опубликовали ее для общественного обсуждения. В КГИОП также заявили, что судебная экспертиза не является государственной историко-культурной, и на основании ее выводов невозможно принять решение о включении зданий в реестр памятников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за здания бывшего мясокомбината, которым грозит снос, вступились градозащитники. Представители петербургского отделения ВООПИиК обратились к губернатору города Александру Беглову с просьбой защитить комплекс зданий.

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