Петербургские градозащитники попросят губернатора Беглова спасти от сноса здание мясокомбината «Самсон»

Представители петербургского отделения ВООПИиК приняли решение обратиться к губернатору города Александру Беглову с просьбой защитить здание бывшего мясокомбината «Самсон» на Московском шоссе, которому угрожает разрушение и снос. Об этом стало известно по итогам последнего заседания членов президиума общества по охране памятников.

В настоящий момент собственники здания с 90-летней историей через суд добиваются исключения его из реестра выявленных памятников. «Нужно остро поставить вопрос о том, что, пока идут эти судебные разбирательства, памятник гибнет. Поэтому нужно срочно принять меры по его консервации»,— заявила в ходе заседания профессор Маргарита Штиглиц.

Две ее экспертизы не привели ко внесению мясокомбината в единый реестр памятников. Последующие экспертизы, напротив, отказали зданию в особых архитектурно-художественных достоинствах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Госстройнадзор нашел нарушения при сносе бывшего завода имени Козицкого на Васильевском острове.

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