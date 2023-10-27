Суд запретил Siemens продолжать разбирательства с РЖД в судах Баварии

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ОАО РЖД о запрете немецкой Siemens Mobility GmbH инициировать и продолжать судебные разбирательства в Высшем земельном суде Мюнхена и Верховном земельном суде Баварии. Речь идет о спорах, вытекающих из договора от 17 декабря 2014 года на техническое обслуживание и ремонт гидравлической системы торможения, сортировки и управления сортировочной горкой на станции Лужская в Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

«Иск удовлетворить полностью»,— говорится в картотеке на сайте суда. Подробности разбирательства не раскрываются.

Siemens в мае 2022 года заявила об уходе из России. C 13 мая концерн разорвал все сервисные контракты с РЖД, включая техобслуживание «Сапсанов». Отказ от исполнения спровоцировал целую волну судебных исков со стороны РЖД в адрес партнера по множеству договоров с Siemens Mobility, в частности от 2007 года, от 2011 года о техобслуживании и наладке 294 электропоездов, от 2014 года по станции Лужская, от 2019 года на поставку 13 «Сапсанов» и их техобслуживанию стоимостью €1,1 млрд.

За каждый день неисполнения обязательств суд назначил Siemens пени. Концерн подал жалобы в Верховный суд РФ и потребовал рассмотреть дела в зарубежных инстанциях. РЖД в ответ подала иск в Арбитражный суд Москвы к Siemens Mobility о запрете инициировать судебные разбирательства.

Подробнее о прошлых разбирательствах — в материале «Ъ» «Siemens тянет споры в Вену».