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Коммерсантъ FM
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Siemens тянет споры в Вену

Концерн пытается перенести суды с ОАО РЖД за пределы РФ

Siemens Mobility продолжает пытаться опротестовать запрет на рассмотрение споров по договорам с ОАО РЖД в Международном арбитражном суде Вены. Концерн подал жалобы в Верховный суд РФ по договорам от 2007 и 2014 годов. Прежде по аналогичным случаям жалобы отклонялись. Юристы считают, что гипотетическая перспектива в Верховном суде у Siemens есть, однако с учетом прежних решений в пользу ОАО РЖД она невелика, а судиться в Вене для концерна нет большого смысла, поскольку в России, где находится спорное имущество, это решение не признают.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

10 марта Siemens Mobility подал в Верховный суд РФ жалобу на решения нижестоящих инстанций, запрещающих ему инициировать разбирательства с ОАО РЖД в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене по договору от 2007 года о техобслуживании и ремонте высокоскоростных поездов. Siemens отказался исполнять договор, и российский суд в феврале назначил пени Siemens за каждый день неисполнения в размере 16 млн руб. 6 марта Siemens подал аналогичную кассационную жалобу по рассмотрению по другому договору с ОАО РЖД — от 2014 года на техническое обслуживание и ремонт гидравлической системы торможения, сортировки и управления сортировочной горкой на сортировочной станции Лужская.

Siemens в мае 2022 года заявил об уходе из России. C 13 мая концерн разорвал все сервисные контракты с ОАО РЖД, включая техобслуживание «Сапсанов» (см. “Ъ” от 12 мая 2022 года). Отказ от исполнения спровоцировал целую волну судебных исков со стороны ОАО РЖД в адрес партнера по множеству договоров с Siemens Mobility — в частности, от 2007 года, от 2011 года о техобслуживании и наладке 294 электропоездов, от 2014 года по станции Лужская, от 2019 года на поставку 13 «Сапсанов» и их техобслуживание стоимостью €1,1 млрд (см. “Ъ” от 5 июня 2019 года).

Иски ОАО РЖД делятся на две категории: о запрете инициировать судебные разбирательства в арбитраже в Вене и других зарубежных инстанциях и о признании недействительным одностороннего расторжения договора и обязании к его исполнению. ОАО РЖД параллельно заручается обеспечительными мерами, дающими ему возможность пользоваться оборудованием и запчастями, необходимыми для исполнения договоров. Споры находятся в разных инстанциях, но по некоторым искам — например, о запрете судиться в Вене по договору от 2011 года или по обязанию к исполнению договора по станции Лужская — уже есть отказ в передаче кассационной жалобы в Верховный суд.

Как правило, дела о запрете судиться в Вене развиваются по следующему алгоритму: вслед за уведомлением от Siemens Mobility о расторжении договора в одностороннем порядке ОАО РЖД обращается в российский суд с иском о признании расторжения недействительным и об обязании Siemens к исполнению договора. Siemens возражает против рассмотрения в российском суде и уведомляет о намерении судиться в Вене, подкрепляя это решением зарубежного суда о допустимости такого арбитражного разбирательства. Российский суд решает, что в условиях санкций ЕС против ОАО РЖД спор с участием лица, находящегося в государстве, применившем ограничительные меры (Австрия), «будет рассмотрен на территории иностранного государства без соблюдения гарантий справедливого судебного разбирательства, в том числе касающихся беспристрастности суда» (формулировка из решения по договору 2011 года). Последующие судебные инстанции в РФ подтверждают решение о запрете инициировать или продолжать разбирательство в иностранном суде.

Судить о перспективах отмены решений судов нижестоящих инстанций Верховным судом достаточно сложно, поскольку такие ситуации нередки, отмечает управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. «Но в конкретном случае, учитывая то, что по связанным спорам российские суды встают на сторону ОАО РЖД, а также наличие политических факторов, приведших к возникновению конфликта (речь про выход Siemens из договора в результате принятия решения об уходе из России), я бы сказал, что вероятность отмены решений нижестоящих инстанций невелика»,— говорит он. При этом, отмечает юрист, Siemens в любом случае может в нарушение запрета обратиться в уполномоченный договором арбитражный суд Вены, который даже может удовлетворить требования, «но толку от этого будет мало, поскольку спорное имущество находится в России, а у ОАО РЖД на руках будет судебный запрет на инициирование разбирательства в Вене». Проще говоря, резюмирует он, даже если австрийский суд займет сторону Siemens, в России это решение, скорее всего, просто не будет признано.

Наталья Скорлыгина

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