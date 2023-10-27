Прокуратура просит три года колонии для сооснователя «Мемориала» Орлова

Гособвинение ходатайствует о замене наказания для сопредседателя Центра защиты прав человека (ЦЗПЧ) «Мемориал» (создан сотрудниками внесенного в реестр иностранных агентов и ликвидированного «Мемориала») 70-летнего Олега Орлова по статье о дискредитации ВС РФ. Прокуратура просит заменить штраф в размере 150 тыс. руб. тремя годами колонии, сообщила пресс-служба центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Орлов перед началом заседания в июне

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Олег Орлов перед началом заседания в июне

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Прокуратура ходатайствует перед Головинским судом о максимальном наказании по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, отмечается в пресс-релизе. Дата рассмотрения представления прокурора пока не назначена.

Как передает ЦЗПЧ «Мемориал», прокуратура аргументирует ходатайство об изменении меры пресечения тем, что сооснователь «Мемориала» испытывает политическую и идеологическую ненависть к Российской Федерации, а также вместе с «Мемориалом» продолжает «подрывать стабильность гражданского общества».

«А по мнению прокуратуры, отягчающим обстоятельством стоит признать, что я не замолчал и продолжаю отстаивать права человека, гарантированные Конституцией»,— прокомментировал Олег Орлов представление прокуратуры. Он не признал вины и считает, что его преследуют за инакомыслие.

Основанием для уголовного дела против Олега Орлова стала антивоенная статья его авторства. На заседании 11 октября прокурор просила назначить штраф в размере 250 тыс. руб. Прокурор также ходатайствовала об отправке Олега Орлова на психиатрическую экспертизу «из-за обостренного чувства справедливости, полного отсутствия инстинкта самосохранения, постоянного позерство перед гражданами». Суд назначил Орлову только 150 тыс. руб. штрафа.

Подробнее о деле Олега Орлова — в материале «Ъ».

Анастасия Ларина