На месте меховой фабрики «Рот-Фронт» на Васильевском острове построят жилой дом

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга согласовал проект застройки жильем территории бывшей меховой фабрики «Рот-Фронт» на Васильевской острове, сообщается на сайте КГИОП.

Заявку на строительство подало ООО «Специализированный застройщик “Смоленка 5”». Из заключения комитета следует, что по адресу набережная Смоленки, 5-7, лит.А будет построен многоквартирный жилой дом с подземным гаражом. Высота зданий не должна быть выше 33 м (11 этажей).

По оценкам экспертов, опрошенных «Деловым Петербургом», на участке площадью 1,4 га можно возвести жилой дом площадью около 26 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект эксперты оценивают в 5 млрд руб.

«Смоленка 5» зарегистрирована в Петербурга 1 декабря 2022 года. Компания принадлежит Илье Зенкину, являющемуся бенефициаром еще нескольких компаний: «Технопарка Рот-Фронт», «Петровское-Агро» и «Нефтегазкомплекта», поставщика труб для «Роснефти», «Лукойла» и «Газпром нефти».

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