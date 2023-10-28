Райская шаурма

В 2022 году украинская певица Анна Асти выпустила песню «По барам» — первый хит всероссийского масштаба, прогремевший после того, как Россию покинули западные мейджор-лейблы и целый ряд топовых артистов и продюсеров. Летом 2022-го у Анны Асти вышел альбом «Феникс», и она стала фактически номером первым в ряду русскоязычных эстрадных певиц. История Анны Асти была лакомым куском для документалистов, но Игорь Гаврилов считает, что в только что вышедшем на платформе KION фильме «Anna Asti. Путь Феникса» она так и не была рассказана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Творческий и человеческий путь певицы в фильме предстает как сплошное гламурное шоу

Фото: МТС Медиа Творческий и человеческий путь певицы в фильме предстает как сплошное гламурное шоу

Фото: МТС Медиа

Анна Асти (настоящая фамилия — Дзюба) родилась в городе Черкассы, получила юридическое образование и подрабатывала визажистом. В начале 2010-х по приглашению продюсера Артема Умрихина она присоединилась к киевскому проекту Artik & Asti, и в 2013 году молодые хитмейкеры переехали в Москву. Artik & Asti были примером украинской музыкальной экспансии, того яркого периода, когда практически вся качественная поп-музыка в России делалась выходцами с Украины. Кульминацией этого периода в жизни Artik & Asti был шлягер «Грустный дэнс», выпущенный в 2019-м российским отделением мейджора Warner.

В ноябре 2021 года дуэт распался, и вскоре Анна Асти начала сольную карьеру под крылом российского отделения Universal Music. А в марте 2022 года Universal, как и все мейджоры, из России ушел. Однако уже в апреле вышел совместный с Филиппом Киркоровым сингл Анны «Хобби», а лето началось с мегахита «По барам». На родину певица не вернулась. Осенью 2023 года певица открыла собственный рекорд-лейбл и получила российский паспорт.

Фильм об Анне Асти называется «Anna Asti. Путь Феникса», но повествование ведется словно с середины этого пути. В фильме нет слова «Украина», не упоминается Артем Умрихин и песня «Грустный дэнс», и даже о семье и детстве артистки толком ничего не говорится. У родителей Асти в молодости была группа, но успеха на музыкальном поприще они не снискали, и отец в итоге стал бизнесменом в сфере общепита, а мать преподавала на курсах кройки и шитья. Но расхожий сюжетный ход «успех вопреки семье» авторов фильма не интересует. В нем вообще нет какой-либо сквозной интриги. Вдали маячит некий «большой концерт», но сопереживать певице не хочется, потому что результат ясен заранее.

Любимый образ авторов фильма — Феникс, восставший из пепла. Зритель должен сам догадаться, что катастрофой, после которой Асти пришлось начинать все заново, был распад Artik & Asti. Но, может быть, на самом деле речь о другом. Например, об уходе Universal Music с рынка и потере певицей серьезного контракта. Или, не дай бог, о вооруженном конфликте между ее родиной и страной, где она поет песни и управляет салоном красоты. Как с этим жить? Как после этого петь? Об этом не говорят. Ведь вокруг сплошь профессионалы во главе с любимым, модно подстриженным мужем, который взял управление карьерой Асти на себя.

Да, жизнь артиста — не сахар, Анна жалуется на больные суставы и поврежденный мениск. Но общее ощущение от фильма такое, будто она вообще не касается земли. Особенно это чувствуется в усадьбе Филиппа Киркорова. Его хоромы — это практически шоу-бизнесовый рай, а сам он в своем новом имидже с загорелой кожей и высветленными волосами напоминает просветленного Денниса Родмана. «Ты понимаешь, что ты сегодня номер один?» — говорит поп-король Анне, и она тает от умиления вместе со зрителями.

В своих игровых сериалах платформа KION научилась рисовать очень реалистичные портреты наших современниц, вспомнить хотя бы «Почку» или «Обоюдное согласие». Но в рассказе о новой поп-звезде платформа обошла все острые углы, ограничившись кадрами вроде покупки Анной Асти шаурмы в уличном ларьке.

Менеджеры исполнительницы утверждают в кадре, что «так быстро билеты не распродаются ни на кого в нашей стране». И по логике фильма все это — результат напряженного труда певицы, ее работы над собой при поддержке команды. Правда, в прошлом году, когда Анна сменила имидж и стала роковой дивой-блондинкой, много говорили о том, что она заняла на рынке нишу соотечественницы Лободы. Но максимум критики, на которую готова ответить Асти, это упреки в «слезливости» песен. Более токсичных тем авторы фильма не касаются.

Возможно, когда-нибудь кинематографисты попытаются всерьез задаться этим вопросом: как делали свой выбор украинские певицы, до 24 февраля 2022 года успешно и долго экспортировавшие в Россию свой талант и свою красоту? Почему Светлана Лобода, Вера Брежнева и Луна здешний рынок покинули, а Ани Лорак, Ёлка, Таисия Повалий и Анна Асти продолжили здесь работать? Сегодня в планы российских документалистов такая постановка вопроса точно не входит.