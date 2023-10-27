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Коммерсантъ FM
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Казахстан обсуждает увеличение поставок нефти в Германию до 2 млн тонн в год

Министерство энергетики Казахстана ведет переговоры об увеличении до 2 млн тонн в год объемов поставок нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» через территорию России. Об этом в ходе брифинга сообщил глава ведомства Алмасадам Саткалиев.

Фото: Правительство Казахстана

Фото: Правительство Казахстана

«В ходе визита президента Казахстана в Германию германская сторона выразила заинтересованность в увеличении объемов поставок казахстанской нефти. В настоящее время идут переговоры, согласования с российской стороной в части обеспечения транзита казахстанской нефти через территорию РФ и нефтеперерабатывающими заводами о возможности приема ими нефти»,— сказал господин Саткалиев (цитата по ТАСС).

По словам главы Минэнерго Казахстана, объем поставок может составить до 2 млн тонн нефти в год. Однако окончательный объем поставок будет утвержден по итогам переговоров.

В декабре 2022 года «Казтрансойл» направил заявку на перекачку по нефтепроводу «Дружба» в Германию в 2023 году 1,2 млн тонн нефти из Казахстана. Это произошло на фоне отказа Европы от российской нефти. Первую партию нефти в объеме 20 тыс. тонн казахстанский оператор поставил в Германию в феврале 2023 года. В сентябре российская ПАО «Транснефть» и «Казтрансойл» подписали договор о транзите нефти и в 2024 году.

По итогам девяти месяцев 2023 года объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов «Транснефть» для дальнейшей поставки в Германию составил 589,6 тыс. тонн. В октябре в Германию Казахстан планирует поставить 100 тыс. тонн нефти.

Милена Костерева

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