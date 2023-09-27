«Транснефть» и Казахстан подписали договор о транзите нефти на 2024 год

«Транснефть» (MOEX: TRNFP) и «Казтрансойл» подписали договор о транзите нефти через Россию в 2024 году, сообщила российская компания. Также был подписан обновленный меморандум о сотрудничестве. Условия в сообщении пресс-службы не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Документы были подписаны в рамках визита делегации «Транснефти» в Казахстан. В ходе визита прошла встреча президента компании Николая Токарева с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили взаимодействие в сфере транспортировки энергоресурсов и перспективы сотрудничества в рамках Каспийского трубопроводного консорциума.

«Казтрансойл» в августе сообщал, что по нефтепроводу «Дружба» в 2024 году планируется отправить в Германию 1,2 млн т казахстанской нефти.

О способности Казахстана существенно увеличить отгрузки в Германию — в материале «Ъ» «В Германию дошлют казахских баррелей».

Леонид Уварчев