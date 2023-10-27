ООН создала консультативный комитет по вопросам искусственного интеллекта

Вчера, 26 октября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании консультативного комитета, который займется вопросами искусственного интеллекта. Участники комитета будут рассматривать вопросы международного регулирования применения ИИ, а также изучать связанные с такими технологиями риски и вызовы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Как говорится в заявлении господина Гутерриша, в состав комитета вошли 39 человек, это представители правительств, бизнеса, технологического сектора, гражданского общества и научного сообщества. Среди членов комитета — директор Центра ИИ МГИМО Анна Абрамова, директор по технологиям OpenAI Мира Мурати, директор по ответственному применению ИИ Microsoft Наташа Крэмптон и директор по технологиям Sony Хироаки Китано.

Экспертам предстоит разработать рекомендации по ответственному применению ИИ. Предварительная версия документа должна быть готова к концу года, окончательная — к следующему лету. Первое заседание комитета состоится уже сегодня, 27 октября.

Подробнее о рисках использования ИИ — в материале «Ъ» «Нейросети тянутся в ООН».

Яна Рождественская