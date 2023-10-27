Райффайзенбанк ограничит географию переводов в размере более €30 тыс. ежемесячно

Райффайзенбанк с 1 ноября вводит для клиентов-физлиц лимит переводов в ряд стран в размере €30 тыс. ежемесячно. Лимит не распространяется на 41 страну. Об этом сообщается в пресс-релизе Райффайзенбанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Переводить более €30 тыс. в месяц можно на счета в банках следующих стран: Германия, Турция, Люксембург, Испания, Бельгия, Швейцария, Нидерланды, Италия, Австрия, Сербия, Великобритания, Польша, Франция, Ирландия, Кипр, Чехия, Португалия, Латвия, Венгрия, Болгария, Монако, Словакия, Финляндия, Греция, Дания, Хорватия, Эстония, Исландия, Черногория, Словения, Мальта, Лихтенштейн, Литва, Румыния, Андорра, Норвегия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Албания, Сан-Марино, Швеция.

На другие страны распространяется лимит переводов до €30 тыс. в месяц. При этом минимальная сумма перевода — €20 тыс. Лимит на месяц распространяется на все переводы, а не на переводы в отдельную страну.

В банке сообщили, что такие меры связаны с требованиями банков-корреспондентов. Ограничений на входящие переводы в евро по-прежнему нет.

Анастасия Ларина