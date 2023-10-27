Remy Cointreau отчитался о снижении продаж и сократил прогноз на год

Французский производитель алкоголя Remy Cointreau представил данные по продажам в первом полугодии, а также прогноз на весь 2023–2024 финансовый год, который завершится в марте 2024-го (.pdf).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Regis Duvignau / Reuters, Reuters Фото: Regis Duvignau / Reuters, Reuters

Продажи компании упали на 26,6%, до €637 млн. Органические продажи (результаты без учета слияний и поглощений), на которые в Remy Cointreau обращают особое внимание, снизились на 22,2%. В связи с этим производитель понизил прогноз на год в целом: если раньше ожидалось, что органические продажи останутся примерно на прежнем уровне, то теперь в компании ждут их снижения на 15–20%.

Самым серьезным стало падение органических продаж коньяка — на 30,1%, что стало следствием резкого, почти на 50%, снижения реализации в Северной Америке. В этом регионе продажи дорогих алкогольных напитков возвращаются к допандемийным уровням после значительного роста во время пандемии. В Азиатско-Тихоокеанском регионе и в регионе EMEA продажи, напротив, выросли на 16,6% и на 8,9% соответственно.

Яна Рождественская