Solar Staff: доход российских фрилансеров за год вырос на 63%

Средний месячный доход фрилансера, который получает оплату в рублях, в 2023 году составил 49,5 тыс. руб., сообщил основатель сервиса Solar Staff Павел Шинкаренко. По сравнению с 2022 годом, когда фрилансеры зарабатывали ежемесячно в среднем по 30,4 тыс. руб., показатель вырос на 63%.

«Это усредненный показатель: стоимость услуг меняется в зависимости от специализации фрилансера. Например, специалисты по кибербезопасности получают в среднем более 300 тыс. руб. в месяц, а дизайнеры — 86 тыс. руб. в месяц», — рассказал господин Шинкаренко в интервью RTVI.

Доходы фрилансеров, которые зарабатывают в валюте, по словам Павла Шинкаренко, в рублевом эквиваленте выросли на 24% — c 88 тыс. до 109 тыс. руб.

Основатель Solar Staff отметил, что доля фрилансеров, работающих на российские компании, за год снизилась c 73% до 69%. «Фрилансеров, получающих заказы из России, все еще значительно больше, чем тех, кто работает с иностранными заказчиками. Но и здесь наблюдается рост — с 27% в 2022 году до 31% в 2023 году»,— объяснил он.

По мнению господина Шинкаренко, рост связан с тем, что фрилансеры, которые релоцировались в 2022 году, стали постепенно выходить на местные рынки. В то же время для адаптации в новой стране требуется время, поэтому многие проектные исполнители продолжали работать на российских заказчиков даже после отъезда, считает он.

Подробнее о том, какие проекты выбирают вне России,— в материале «Ъ FM» «Фрилансеры перестраховываются криптой».

Милена Костерева