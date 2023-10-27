Вернувшийся из зоны СВО танкист погасил 640-тысячный долг по алиментам

В Перми участник специальной военной операции (СВО) погасил более 600 тыс. руб. задолженности по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба главного управления федеральной службы судебных приставов.

Ранее в отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУ ФССП России по Пермскому краю находилось исполнительное производство о взыскании с 39-летнего пермяка третьей части дохода на содержание двух сыновей 12 и 7 лет. На протяжении пяти лет мужчина не имел постоянного дохода и не мог платить алименты. Общая сумма долга достигла 640 тыс. руб. Неплательщика сначала привлекали к административной ответственности, а потом возбудили в его отношении уголовное дело. В процессе расследования должник был мобилизован в ряды Вооруженных сил РФ и в составе танковой дивизии направлен в зону проведения СВО. В мае 2023 года он был ранен и освобожден от исполнения воинской службы. Вернувшись домой, пермяк полностью погасил задолженность по алиментам. Уголовное дело в его отношении было прекращено.

В ГУ ФССП по Пермскому краю отметили, что все военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, с учетом тех, кто заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, имеют право подать ходатайство о приостановлении исполнительного производства. Исключением, согласно действующему законодательству, являются исполнительные производства по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.