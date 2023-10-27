В Туве прогнозируют ВРП 2023 года в объеме свыше 100 млрд рублей

Валовой региональный продукт (ВРП) Республики Тыва в 2023 году перешагнет рубеж в 100 млрд руб. и составит 101,07 млрд руб. Статистические данные привел официальный портал республики со ссылкой на доклад регионального министерства экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При достижении этого результата показатель 2022 года будет превышен на 5,5%. Согласно расчетам министерства, рост ВРП продолжится и в дальнейшем. В 2024 году он ожидается в объеме 106,8 млрд руб. или плюс 5,6% к прогнозируемому итогу 2023-го.

В прогнозе социально-экономического развития Республики Тыва на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, который был подготовлен минэкономразвития региона осенью 2022 года, указывалось, что ВРП в 2023-м составит 99,72 млрд руб.

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Валерий Лавский