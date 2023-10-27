307 автомобилей приходится на тысячу жителей Удмуртии

В столице Удмуртии за девять месяцев 2023 года автобусы перевезли 84 млн пассажиров, из числа которых 67 млн чел. — в Ижевске. Об этом сообщает Удмуртстат. Перевозка грузов составила 8 млн т грузов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным МВД России, на конец 2022 года в Удмуртии зарегистрировали 459,3 тыс. легковых автомобилей, а также 56,8 тыс. грузовых и 4,5 тыс. автобусов. За последние 10 лет их количество увеличилось на 33% и 11% соответственно, а автобусов — сократилось на треть.

По итогу 2022 года на каждую тысячу человек населения приходилось 307 личных легковых автомобилей.