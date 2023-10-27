Более 40 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за снега
В трех столичных аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержаны 35 авиарейсов, еще 8 отменены, следует из данных онлайн-табло «Яндекс. Расписания». Сегодня, 27 октября, утром в Москве выпал снег.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По данным на 7:30, во Внуково были задержаны 11 рейсов, 2 отменены, в Домодедово — 16 задержаны, 6 отменены, в Шереметьево 8 рейсов задержаны.
Гидрометцентр прогнозировал морозы и метель в Москве с 27 октября. Сегодня в столице ожидается от 0 до –2°C (в Подмосковье — от +2°C до –3°C), облачно, мокрый снег и гололедица. Минувшей ночью в Южнопортовом районе Москвы из-за скользкой дороги столкнулись десять машин.
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Первый снег в Москве
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