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Коммерсантъ FM
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Более 40 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за снега

В трех столичных аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержаны 35 авиарейсов, еще 8 отменены, следует из данных онлайн-табло «Яндекс. Расписания». Сегодня, 27 октября, утром в Москве выпал снег.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным на 7:30, во Внуково были задержаны 11 рейсов, 2 отменены, в Домодедово — 16 задержаны, 6 отменены, в Шереметьево 8 рейсов задержаны.

Гидрометцентр прогнозировал морозы и метель в Москве с 27 октября. Сегодня в столице ожидается от 0 до –2°C (в Подмосковье — от +2°C до –3°C), облачно, мокрый снег и гололедица. Минувшей ночью в Южнопортовом районе Москвы из-за скользкой дороги столкнулись десять машин.

Анастасия Ларина

Фотогалерея

Первый снег в Москве

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Гололедица в Москве ожидается 28 и 29 октября, однако в начале следующей неделе в столице потеплеет до +10°C

Гололедица в Москве ожидается 28 и 29 октября, однако в начале следующей неделе в столице потеплеет до +10°C

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Мужчина очищает тротуар от снега

Мужчина очищает тротуар от снега

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Заснеженные велосипеды на парковке велопроката

Заснеженные велосипеды на парковке велопроката

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ребенок делает силуэт ангела

Ребенок делает силуэт ангела

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

27 октября возможны порывы ветра до 15 м/с

27 октября возможны порывы ветра до 15 м/с

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В трех столичных аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержаны 35 авиарейсов, еще 8 отменены

В трех столичных аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержаны 35 авиарейсов, еще 8 отменены

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Девушка кормит уток в парке

Девушка кормит уток в парке

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Женщина выгуливает собак

Женщина выгуливает собак

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Жительница Москвы убирает снег с машины

Жительница Москвы убирает снег с машины

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мужчина идет по заснеженному тротуару

Мужчина идет по заснеженному тротуару

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Электросамокаты в снегу

Электросамокаты в снегу

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пешеход прикрывается зонтом

Пешеход прикрывается зонтом

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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Гололедица в Москве ожидается 28 и 29 октября, однако в начале следующей неделе в столице потеплеет до +10°C

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Мужчина очищает тротуар от снега

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Заснеженные велосипеды на парковке велопроката

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ребенок делает силуэт ангела

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

27 октября возможны порывы ветра до 15 м/с

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В трех столичных аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержаны 35 авиарейсов, еще 8 отменены

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Девушка кормит уток в парке

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Женщина выгуливает собак

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Жительница Москвы убирает снег с машины

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мужчина идет по заснеженному тротуару

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Электросамокаты в снегу

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пешеход прикрывается зонтом

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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