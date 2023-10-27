В Южнопортовом районе Москвы произошло массовое ДТП

Несколько автомобилей столкнулись на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Южнопортовом районе Москвы, сообщил столичный Дептранс. По данным Telegram-канала Mash, в аварию попало более 10 машин.

Согласно пресс-релизу департамента, ДТП случилось на внутренней стороне ТТК в районе дома 7с3 по 2-й улице Машиностроения. Движение в сторону Велозаводской улицы «незначительно затруднено».

Как утверждает Mash, авария произошла из-за скользкой дороги. В результате пострадали два человека, в том числе спасатель, прибывший на место для устранения последствий аварии, уточняет канал.

Гидрометцентр спрогнозировал морозы и метель в Москве с сегодняшнего дня, 27 октября. По данным синоптиков, сегодня в столице ожидается от 0 до –2°C (в Подмосковье — от 2 до –3°C), облачно, мокрый снег, гололедица. 28 октября в Москве температура чуть повысится до 0–2°C (в Подмосковье 3...–2°C), также будут осадки, местами сильные и с гололедом.

Лаура Кеффер