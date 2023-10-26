Гидрометцентр спрогнозировал морозы и метель в Москве с 27 октября

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Интерфаксу», что в Москве с 27 октября прогнозируется снег и похолодание до значений середины ноября. Он также отметил, что в ночь на пятницу ожидается первая метель и снижение температуры от -2 до -6 градусов, а также порывистый ветер до 15 м/с. По его словам, постепенное повышение температуры до +3 градусов начнется 29 октября.

«Дело в том, что уже завтра Москва будет находиться между двумя мощными барическими образованиями — циклоном, центр которого находится над западной Европой, и антициклоном, центр которого на севере Казахстана»,— пояснил господин Вильфанд.

Он отметил, что днем 27 октября температура повысится, но останется на минусовых значениях от -2 до 0 градусов. В течение дня ожидается мокрый снег. В субботу 28 октября в столице прогнозируется аналогичная ситуация — температура от -1 до 0 градусов ночью, от 0 до +2 градусов днем, а также осадки в виде снега. По словам господина Вильфанда, днем 29 октября осадки в виде снега будут ослабевать, а температура составит около 3 градусов тепла после ночных значений в -3 градуса.