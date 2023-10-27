Растрата в небесном доме

Как стало известно “Ъ”, расследуя обстоятельства вывода средств из обанкротившегося Русского международного банка (РМБ), экс-владелец которого заочно арестован на родине и проживает в США, следствие вышло на многомиллионные хищения при возведении скандально известного жилого комплекса Sky House на Мытной улице. Его строительством с 2008 года занималось ООО «Олтэр», входящее в крупную строительную компанию Mos City Group украинца Павла Фукса, который также находится в международном розыске. Как установили правоохранители, помимо него в растрате средств дольщиков участвовали сменявшие друг друга с 2006 по 2019 год в должности гендиректоров ООО «Олтэр» Сергей Тюрин, Юрий Бояркин, Владимир Медведев и Евгений Соловинский. Несмотря на возражения представителя Генпрокуратуры, всех четверых Басманный суд Москвы отправил в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Ходатайства об аресте гендиректора ООО «Управление проектами» Сергея Тюрина, старшего охранника ЧОП «Специфик» Юрия Бояркина, гендиректора ООО «Картлэнд», ООО «Картмед» и ООО «Мотормаш» Владимира Медведева и руководителя проекта в ООО «Меркурий» Евгения Соловинского одно за другим рассмотрела судья Басманного суда Наталья Дударь. Все заседания прошли по схожему сценарию. Следователь ГСУ СКР, настаивая на аресте обвиняемых в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) фигурантов, утверждал, что, оставаясь на свободе, каждый из них может скрыться от органов предварительного следствия и суда, продолжит заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям, потерпевшим, уничтожить доказательства или иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Адвокаты обвиняемых, назвав доводы следователя «необоснованными и документально не подтвержденными», против арестов возражали, попросив ограничиться мерой пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Отметим, что против ареста всех четверых выступал и представитель Генпрокуратуры.

Он предложил избрать для обвиняемых меру пресечения в виде запрета определенных действий, аргументируя свою позицию в том числе и тем, что по делу отсутствует ущерб. Говоря же про Юрия Бояркина, который руководил фирмой «Олтэр» с 2006 по 2010 год, представитель надзора отметил, что по инкриминируемому ему деянию и вовсе истек срок давности.

Из оглашенных в суде материалов следовало, что уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД 27 апреля 2018 года по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование было начато после обращения в правоохранительные органы представителей АСВ и Центробанка, усмотревших вывод средств из РМБ. Лицензии с долгом 14,5 млрд руб. банк лишился в сентябре 2017 года.

Первыми обвиняемыми по этому делу стали бывший владелец РМБ, в прошлом музыкант 70-летний Алексей Курочкин и 52-летний основатель крупной строительной компании Mos City Group украинец Павел Фукс. Впрочем, для следствия оба оказались недоступны. Еще до возбуждения уголовного дела первый уехал в США, а второй — на Украину. Господину Фуксу следствие, в частности, вменяет в вину получение в 2010 году в РМБ кредита в размере $10 млн, который якобы так и не был погашен, а также многомиллиардные хищения средств дольщиков при строительстве скандально известного жилого комплекса Sky House на Мытной улице (последние дома введены в эксплуатацию в декабре 2022 года). Причем, как рассказывал “Ъ”, господина Фукса правоохранительные органы пытались заочно арестовать аж пять раз. Однако всякий раз с нарушением закона. В частности, следствие несколько раз по ошибке объявляло в розыск вместо него чернокожего американского пастора Осей-Джемфи Принса.

По данным “Ъ”, как раз с инкриминируемым Павлу Фуксу деянием и связан арест Сергея Тюрина, Юрия Бояркина, Владимира Медведева и Евгения Соловинского.

С 2006 по 2019 год они, сменяя друг друга, возглавляли ООО «Олтэр». Эта фирма, входящая в Mos City Group Павла Фукса, с 2008 года занималась строительством Sky House.

Как полагает следствие — а летом по указанию Генпрокуратуры расследование продолжил уже СКР,— строительство этого объекта затягивалось исключительно из-за того, что собираемые с дольщиков и инвесторов средства банально похищались. От потерпевших — а среди них оказалось довольно много известных политиков, артистов, спортсменов,— в правоохранительные органы по этому поводу поступили десятки заявлений.

В СКР считают, что в общей сложности структурами Павла Фукса из 14 млрд руб., привлеченных на строительство Sky House, было выведено около половины. Между тем защита господина Фукса утверждала, что все расходы на застройку, а также объемы работ подтверждены документально, в том числе актами выполненных работ. Отметим, что последние дома в этом ЖК сдал все тот же застройщик — ООО «Олтэр», бывшему топ-менеджменту которого 24 октября 2023 года и были предъявлены обвинения в особо крупной растрате.

Олег Рубникович