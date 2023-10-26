Депутаты уперлись в землю

Парламентарии Ульяновской области при обсуждении законопроекта о льготах участникам СВО заявили о проблемах с выделением земельных участков под строительство жилья для льготных категорий граждан. Депутаты считают, что эти проблемы не решаются годами и только нарастают и что необходимо кардинально изменить подходы к этому вопросу, особенно в выделении земельных участков для многодетных семей, которые сами не в силах построить жилой дом. В правительстве региона вопросы депутатов считают обоснованными, но отмечают, что на решение названных проблем не хватает средств.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Малышев уверен, что все поднятые вопросы по земле правильные и нужные, но детально разбираться по ним придется на отдельной встрече с министрами

Фото: пресс-служба ЗС УО Валерий Малышев уверен, что все поднятые вопросы по земле правильные и нужные, но детально разбираться по ним придется на отдельной встрече с министрами

Фото: пресс-служба ЗС УО

В среду на пленарном заседании заксобрания Ульяновской области внешне проходной законопроект вызвал бурную дискуссию депутатов. Представленным документом вносились изменения в закон о регулировании земельных отношений в Ульяновской области. Законопроект вводит в число льготных категорий граждан, имеющих право на бесплатное получение земельных участков под строительство жилья, участников СВО и членов семей воинов, погибших во время СВО.Кроме того, вводится ряд норм, упрощающих порядок подачи заявлений на получение такого участка. Как отмечалось, дополнительных расходов бюджета реализация закона не потребует.

Признавая важность принятия законопроекта, депутаты заксобрания задали и.о. министра имущественных отношений и архитектуры Александру Таушкину целый ряд вопросов, ответы на которые так и не были ­получены.

Председатель бюджетного комитета Мария Шпак поинтересовалась, как будет реализовываться закон, если сегодня такую же льготу имеют ветераны боевых действий и многодетные семьи, «есть ли у министерства информация, сколько человек в такой льготной очереди, хватит ли земель для обеспечения всех желающих». Господин Таушкин ответил, что для ветеранов боевых действий предоставлено 1128 участков, еще 1068 ветеранов — в очереди. «Понимаем, что в ближайшее время вернется большое количество участников СВО. Но земли есть, и мы не видим большой проблемы в формировании новых участков за исключением небольших денежных средств, которые будет необходимо потратить органам МСУ»,— сказал и.о. министра, не ответив, сколько в очереди других категорий льготников.

«Говорите как есть! — потребовал первый вице-спикер Владимир Камеко.— Проблема не в формировании участков, а в обеспечении их инфраструктурой: электричеством, газом, водой, дорогами. Денег нужно — будь здоров! А вы говорите, что денег не надо. По­этому у вас и в очереди столько народу. Вот, о чем надо говорить».

Ранее «Ъ» уже сообщал, что Ленинский районный суд Ульяновска удовлетворил иск прокуратуры о незаконности бездействия минимущества по обеспечению многодетных семей земельными участками. По данным прокуратуры, на 1 января 2022 года в очереди на получение участков находилось 3285 многодетных семей, через год очередь увеличилась на 656 семей, в то время как за тот же период минимущества предоставило многодетным семьям только 404 земельных участка — очередь растет значительно быстрее. Суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав министерство предоставить участки всем очередникам, минимущества с этим не согласно и заявило, что обжалует решение в апелляционной инстанции. Министр Михаил Додин сказал «Ъ», что решение суда неисполнимо, министерство ежегодно формирует только около 300 участков, и это связано с тем, что не хватает участков с инфраструктурой, «а для их подготовки минфин должен выделить средства, минЖКХ — подвести дороги, газ и все остальное». В июне этого года депутаты приняли региональный закон, разработанный в минимущества, позволяющий многодетным семьям вместо участка, который они не используют, получить компенсацию 250 тыс. руб., что, по мнению министерства, позволит сократить очередь.

В ходе обсуждения депутат Денис Седов обратил внимание на то, что у муниципалитетов, особенно на селе, нет никаких дополнительных доходных источников, чтобы обеспечить формирование участков, не говоря уж об инфраструктуре. Руководитель региональной общественной приемной председателя ЕР Дмитрия Медведева Марина Беспалова заявила, что «законопроект принимать нужно», «но нельзя давать обязательства, которые не в состоянии выполнить». По ее словам, решение о компенсации «популистское» и «не решает проблему жилищных условий многодетных». «Они получают эту компенсацию, тратят, а сами продолжают жить огромной семьей в стесненных условиях»,— сказала депутат. Она заявила, что сами многодетные не в состоянии построить на таком участке дом, и предложила рассмотреть инициативу Дмитрия Грачева (ЛДПР), который предложил начать строить для многодетных на таких участках типовое жилье по специальной льготной ипотеке. Госпожа Беспалова также заметила, что фактически формируется черный рынок льготных земель. По ее словам, анализ обращений в приемную показывает, что в реальности власти обещанную компенсацию многодетным «не выплачивают», многодетные идут в прокуратуру «или с адвокатом — в суд», по решению суда деньги выплачиваются, «а адвокаты или риелторы скупают эти участки». «Такая ситуация сегодня складывается в Димитровграде, где идет скупка участков у многодетных семей, оттуда самое большое количество обращений, предприниматели скупают эти земли для будущего многоэтажного и малоэтажного строительства»,— сказала госпожа Беспалова, предложив проблему «решать системно», менять закон, а «компенсацию ­отменять».

Ее поддержал председатель комитета по аграрной политике Рамиль Хайруллин, отметив, что сами многодетные «никогда себе не смогут построить дом, в лучшем случае — какой-то скворечник», и надо делать системно, строить под различные федеральные программы специально для многодетных, «а то, что происходит сейчас это криво, косо и неправильно».

Тем не менее законопроект был принят единогласно. Все «правильные и нужные вопросы», оставшиеся без ответа, спикер заксобрания предложил вынести на расширенное заседание профильного комитета или на «парламентский час».

Получить комментарии и.о. министра Александра Таушкина не удалось. По своим телефонам в четверг он был недоступен.

Председатель облправительства Владимир Разумков сказал «Ъ», что не считает нужным отменять компенсации, полагая, что такую альтернативу «нужно сохранить». Строительство типовых домов для многодетных он считает «лучшим вариантом», «если будут источники финансирования и специальная ипотека для многодетных», «идеальный вариант, если финансирование будет федеральным». Сколько земельных участков с инфраструктурой планируется передать в 2024 году многодетным и участникам СВО и сколько на это потребуется средств, он сказать не смог. «Обеспечение участков инфраструктурой — это действительно большая проблема, и пока она остается»,— сказал региональный премьер, пообещав обсудить с депутатами подробно все обозначенные ими проблемы и пути их решения.

Сергей Титов, Ульяновск