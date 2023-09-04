Миссия невыполнима

Суд признал незаконным бездействие министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области в обеспечении многодетных семей земельными участками, как того требует федеральное и региональное законодательство, и своим решением обязал министерство в течение пяти месяцев сформировать участки для всех очередников. С иском в суд обращалась прокуратура Ленинского района Ульяновска, выяснившая в ходе проверки жалоб граждан, что министерство не подготавливает необходимое количество бесплатных земельных участков для льготных категорий граждан, вследствие чего очередь заявителей растет с каждым годом. В министерстве с решением не согласны и намерены его обжаловать, отмечая, что решение невыполнимо, и ведомство формирует столько участков, сколько в состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Ульяновска согласился с доводами прокуратуры Ленинского района и удовлетворил иск прокурора о признании незаконным бездействия должностных лиц министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области в исполнении обязанностей по обеспечению многодетных семей бесплатными земельными участками. Решение суда было вынесено в конце минувшей недели.

Как пояснили «Ъ» в прокуратуре, иск прокурора Ленинского района был подан по итогам прокурорской проверки, организованной после поступивших от многодетных семей многочисленных жалоб, в которых сообщалось о нарушении их прав на получение бесплатных земельных участков.

В иске отмечалось, что в соответствии с Земельным кодексом РФ многодетные семьи имеют право на однократное получение земельных участков в собственность бесплатно. При этом конкретные случаи и порядок получения должны оговариваться в региональных законодательных и нормативных актах. Такие правила и порядок оговорены в региональном законе № 059-ЗО от 17.11.2003 «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области». Также в законе отмечается, что «при отсутствии образованных земельных участков на дату подачи гражданином заявления» либо «когда количество таких заявлений превышает количество образованных земельных участков», уполномоченные органы «обязаны осуществить образование земельных участков «в соответствии с поступившими заявлениями в срок, не превышающий восьми месяцев со дня регистрации заявления». Однако, отмечает прокурор, по состоянию на 1 января 2022 года в очереди находилось 3285 многодетных семей, подавших заявления на получение земельных участков. Через год очередь увеличилась на 656 семей, до 3941 семьи. При этом за период с 2021 года по 2023 год минимущества как уполномоченный орган сформировало и предоставило многодетным семьям только 404 земельных участка. В 2023 году «сформировано лишь 432 земельных участка». В прокуратуре отмечают, что минимущества региона «достаточных и эффективных мер, позволяющих в полном объеме обеспечить многодетных семей земельными участками, в течение длительного времени не предпринимало», в результате вместо требуемых по закону максимум восьми месяцев многодетные семьи ждут своей очереди на получение участка более трех лет, «а есть и такие, у которых ожидание затянулось до пяти лет».

Суд согласился с доводами прокуратуры и в минувший четверг, 31 августа, удовлетворил иск прокурора, признав бездействие минимущества незаконным и возложив на него обязанность провести работы по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков для многодетных семей «в объеме, обеспечивающем потребности граждан», в течение пяти месяцев с момента вступления в силу решения суда. То есть, как пояснили в прокуратуре, министерство должно за пять месяцев сформировать участки для всех очередников.

Министерство с таким решением не согласно. Министр имущественных отношений и архитектуры Михаил Додин в беседе с «Ъ» сказал, что решение суда «обязательно будет обжаловано». «Решение должно быть такое, которое может исполняться, а это решение, на котором настаивала прокуратура, неисполнимо. Мы каждый год формируем более трехсот участков, но количество граждан, которые встают на учет как многодетные, с каждым годом становится все больше и больше, и сразу им выделить участки невозможно»,— сказал министр. По его словам, такая ситуация связана с тем, что не хватает подготовленных земельных участков в регионе, а «чтобы их сделать подготовленными, министерство финансов должно выделить средства, министерство ЖКХ и строительства должно подвести дороги, газ и все остальное», а минимущества должно сформировать участки с учетом градостроительных норм, а таких участков в том же Ульяновске не так много». Министр назвал иск прокуратуры Ленинского района Ульяновска «сомнительным», заметив, что «областная прокуратура держит на контроле эту ситуацию, а районная без согласия областной почему-то выходит с таким иском».

Член социального комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев сказал «Ъ», что недопустимо, когда очередь растет, усугубляя ситуацию с каждым годом, и в этой ситуации надо либо корректировать региональный закон, либо его исполнять. Он не исключает, что минимущества «может попытаться предложить изменения в региональный закон, о введении дополнительных критериев нуждаемости, чтобы отсечь часть льготников». «Но менять региональный закон и ухудшать положение многодетных семей нельзя, а значит, надо просто министерству активнее работать, чтобы своевременно формировать участки»,— сказал депутат. Он также добавил, что недавно по инициативе минимущества был принят региональный закон, вводящий альтернативную меру — замену земельного участка денежной выплатой в размере 250 тыс. руб. «Возможно, это позволит частично сократить очередь, но в том случае, если выплата будет максимально приближена к рыночной стоимости участка»,— добавил господин Грачев.

Сергей Титов, Ульяновск