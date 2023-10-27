Аптеки складываются

Проблемы крупного фармацевтического дистрибутора «Годовалов», которому грозит банкротство, затронули и розничную сеть владельцев компании «Аптека от склада». Насчитывающая на конец июня почти 800 объектов сеть закрывает точки и уже отключила возможность онлайн-заказа. Наиболее рентабельные аптеки могут перейти конкурентам, но найти покупателя на всю сеть не удалось из-за сильной зависимости от «Годовалова», говорят участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сеть «Аптека от склада» закрывает свои точки, рассказали “Ъ” два участника розничного фармацевтического рынка. Сайт «Аптеки от склада» на 26 октября не работал, сделать заказ в приложении невозможно, убедился “Ъ”. О сокращении числа точек «Аптеки от склада» в Перми, Новосибирске, Тюмени, Ямало-Ненецком автономном округе и Омске также писали региональные СМИ. В самой сети “Ъ” не ответили.

«Аптека от склада» создана в 2009 году пермскими предпринимателями Николаем Шавриным и Андреем Годоваловым. По итогам первой половины 2023 года занимала 20-е место в рейтинге аптечных сетей DSM Group с выручкой 6,7 млрд руб., включая 799 точек на конец июня.

Проблемы у «Аптеки от склада» возникли вслед за сложностями у фармацевтического дистрибутора «Годовалов», который в равных долях принадлежит господам Шаврину и Годовалову.

В начале октября этого года производитель укупорочных средств «Еврокэп» и Сбербанк подали заявления о банкротстве «Годовалова». А спустя несколько дней дистрибутор объявил о ликвидации. В конце октября Николай Шаврин и Андрей Годовалов уведомили о намерении подать заявления о собственном банкротстве. В дистрибуторе комментарий также не предоставили.

Сложности у «Годовалова» возникли в августе 2022 года, когда налоговая служба доначислила дистрибутору 376 млн руб. налогов и взносов. В налоговой службе посчитали, что сетью «Аптека от склада» управляло множество компаний, каждая из которых применяла специальные налоговые режимы. Средства для погашения долга можно было бы найти, но за этим обычно следует блокировка счетов, говорит управляющий партнер «Проектирования систем управления» Павел Лисовский. Затем, по его словам, кредиторы начинают требовать долги, а поставщики — сокращать отсрочки платежей. В случае с «Годоваловым» поторопились Сбербанк и «Магнит Фарма», говорит источник “Ъ” на аптечном рынке. В «Магните» “Ъ” не ответили, в Сбербанке от комментариев отказались.

Как сказано в материалах суда, «Годовалов» был единственным поставщиком сети «Аптека от склада».

Павел Лисовский называет стандартной ситуацию, при которой аптечную сеть на 80–100% обеспечивает товаром дистрибутор, входящий с ней в одну группу. Как сообщал РБК в сентябре, Сбербанк пытался продать бизнес Николая Шаврина и Андрея Годовалова. Но два топ-менеджера аптечных сетей говорят, что найти покупателя на «Аптеку от склада» не удалось. По словам одного из собеседников “Ъ”, сеть включала небольшие и нерентабельные точки. Другие игроки сегодня стараются выкупить наиболее маржинальные аптеки сети, говорит другой источник “Ъ”.

По словам Павла Лисовского, «Аптеке от склада» удавалось экономить на логистике благодаря собственному дистрибутору, а сменить его означало бы поменять всю бизнес-модель. Хотя директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов считает, что «Аптека от склада» еще может привлечь потенциального покупателя. «Это слишком большой и заметный актив, чтобы исчезнуть»,— говорит эксперт. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк говорит, что ситуация с «Аптекой от склада» скорее частный случай, связанный с вниманием налоговой, а в целом аптечные сети чувствуют себя вполне уверенно. По данным DSM Group, продажи лекарств в аптеках по итогам первых восьми месяцев снизились на 0,4% год к году, до 893,7 млрд руб. Павел Лисовский добавляет, что в РФ есть аптечные сети, сохраняющие множество компаний для упрощенного налогообложения, и внимание к любой из них может обернуться подобным иском.

Полина Гриценко