Ираничный взгляд на страхование

На российском рынке в ближайшем будущем появится новый иностранный страховщик — дочернюю компанию зарегистрировал Мир Бизнес банк (российское юрлицо иранского Bank Melli Iran). По словам экспертов, компания, вероятно, сосредоточится на страховании рисков внешнеэкономической деятельности компаний из России и Ирана. Вместе с тем рынку она может стать интересна как выход на иранские емкости перестрахования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Мир Бизнес банк (МБ-банк, дочерний Bank Melli Iran) зарегистрировал в России страховую компанию «Миран», следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание «Интерфакс». Уставный капитал компании составляет около 600 млн руб. Доля Мир Бизнес банка в компании составляет 90%, оставшиеся 10% принадлежат «Мирас Финансовой компании», контролируемой банком. Гендиректором компании является Александр Кузнецов, который ранее возглавлял ряд страховых компаний — «Гелиос», «Верну» и «Гута-Страхование». Вместе с тем компания пока не получила лицензию на осуществление какого-либо вида страхования. Но участники рынка не исключают, что она может получить лицензии до конца года.

По словам экспертов, вероятно, в первую очередь страховщик будет заниматься страхованием рисков внешней торговли России и Ирана.

В торгово-экономических отношениях между РФ и Ираном страховые отношения могут фокусироваться на страховании грузов, причем речь идет о всех видах грузового транспорта, поясняет независимый эксперт Андрей Бархота. В частности, пресс-служба министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области объявила о том, что крупнейшая судоходная компания Ирана Islamic Republic of Iran Shipping Lines будет наращивать флотилию грузовых судов на Каспии для обеспечения роста грузопотока по МТК Север—Юг через астраханские порты.

В октябре этого года заместитель торгового представителя России в Иране Андрей Блинников заявил, что по итогам 2021 года стороны отмечали рост взаимного товарооборота в 80%, в 2022 году рост составил 20%, а объем торговли приблизился к рекордным $5 млрд, однако в 2023 году отмечается «некое снижение» товарооборота. По словам господина Блинникова, почти 80% взаимных расчетов приходится на Мир Бизнес банк.

Еще одним направлением деятельности нового страховщика может стать страхование объектов, полученных покупателем при помощи механизмов исламского финансирования.

В этом случае банк приобретает оборудование или технику и передает ее получателю, который рассчитывается в рассрочку, но сама сумма долга определяется с «наценкой». Можно страховать объект, передаваемый получателю, и самого получателя, поясняет господин Бархота.

При этом участники рынка считают, что иранский страховщик вряд ли составит конкуренцию российским игрокам. Компания вряд ли создается для активного присутствия на российском рынке, считает собеседник “Ъ” из числа страховщиков. Более того, если речь идет о страховании грузов или торговых кредитов, то этим могут также заняться российские страховщики. Опрошенные страховые компании не ответили на запрос “Ъ”.

Эксперты не исключают, что новый страховщик займется перестрахованием. Размер капитала теоретически позволяет претендовать на получение лицензии на перестрахование, но при этом не позволит предоставить значительную перестраховочную емкость, отмечает партнер Б1 Татьяна Самсонова. Впрочем, она уточняет, что может рассматриваться передача риска иранскому контрагенту.

Впрочем, уже несколько делегаций иранских компаний предлагали российским коллегам свои услуги и емкости, но добиться быстрого решения вопроса рейтингов и больших долей, которые по рискам будут уходить в Иран, не стоит, отмечает собеседник “Ъ” среди страховщиков.

Юлия Пославская