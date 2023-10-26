Рекламу выводят на частоту

Мэрия Нижнего Новгорода намерена ввести ограничения для мультимедийных рекламных носителей, которые создают помехи для спецсвязи. Как выяснил «Ъ», ФСО с помощью нового оборудования обнаружила, что эти помехи исходят от большинства электронных рекламных экранов. Участники рынка обеспокоены планами властей. Они считают, что дополнительные ограничения дублируют нормы федерального закона о рекламе, а компании покупают безопасное для специальных частот сертифицированное оборудование. Эксперты опасаются массового отзыва разрешений на установку цифровых рекламных носителей. В ближайшее время рекламщики, власти и представители ФСО планируют обсудить проблему на площадке областной Торгово-промышленной палаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мультимедийные рекламные щиты в Нижнем Новгороде начали мешать спецсвязи

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Мультимедийные рекламные щиты в Нижнем Новгороде начали мешать спецсвязи

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Новости о грядущих изменениях правил установки и эксплуатации рекламных конструкций в Нижнем Новгороде обеспокоили рекламный рынок. Мэрия Нижнего Новгорода официально опубликовала проект документа о предстоящем ограничении диапазона излучений, которое может исходить от электронных рекламных носителей. Владельцев таких устройств хотят обязать использовать оборудование, соответствующее нормам и правилам защиты радиоэлектронных средств от индустриальных помех. Проект поправок к муниципальным нормативным актам был опубликован для общественных обсуждений, однако о возможных изменениях оказались осведомлены далеко не все участники рынка и эксперты.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», в департамент градостроительного развития обратились представители спецсвязи ФСО. По их словам, мероприятия по радиотехническому контролю выявили регулярные помехи в диапазонах правительственных частот.

Участники рынка говорят, что претензий у ФСО к рекламным носителям не было более десяти лет — с тех пор, как электронные билборды стали активно распространяться в городе. Однако недавно у спецсвязистов появился новый, более точный прибор стоимостью свыше миллиона руб. С его помощью и были обнаружены множественные помехи.

После обращения ФСО мэрия решила обязать владельцев мультимедийных конструкций использовать устройства, соответствующие нормам и правилам по защите приемных радиоэлектронных средств от индустриальных помех — ГОСТ, утвержденному Минцифры РФ в июне 2021 года. Сейчас таких требований в муниципальных правилах нет. Нарушителей хотят штрафовать по ст. 13.8 КоАП РФ («Изготовление, реализация или эксплуатация технических средств, не соответствующих стандартам или нормам, регулирующим допустимые уровни индустриальных радиопомех»).

Санкция этой статьи предполагает штраф до 5 тыс. руб. для юридических лиц и конфискацию технических средств.

Соучредитель ООО «Интроник» (специализируется на электронных рекламных носителях) Артем Морозов отметил, что требования о соответствии мультимедийных экранов ограничениями по индустриальным помехам учтены в федеральном законе о рекламе. По его словам, рекламные экраны имеют все необходимые сертификации по уровню индустриальных помех, и о такой проблеме никто до недавнего времени не знал. Говоря о собственном опыте, господин Морозов отметил, что у ФСО возникли претензии к одному из рекламных носителей компании «Интроник».

Сотрудники агентства вместе со спецсвязистами долго выясняли причину помех. Оказалось, что источником повышенного излучения мог оказаться графический процессор, передающий изображение на экран. «Если версия с процессором подтвердится и аналогичные проблемы возникнут у других владельцев электронных рекламных носителей, то устранение неполадок обойдется недорого, но выявить подобные дефекты само по себе непросто», — отметил Артем Морозов.

По его словам, сотрудники ФСО относятся к ситуации с пониманием, отмечая, что тенденция носит массовый характер.

«Рынок офонарел», — прокомментировал «Ъ-Приволжье» готовящиеся поправки к правилам для электронных рекламных конструкций председатель объединенного Рекламного совета при Торгово-промышленной палате Нижегородской области Сергей Стешов.

«Отношение участников рынка к инициативе мэрии резко негативное. Это проблема не только Нижнего Новгорода, но и всей России, где есть мультимедийные рекламные носители на улицах. Тогда почему поправки вносятся именно в Нижнем Новгороде? По логике, необходимо работать с федеральным законодательством», — сказал он. Опрошенные «Ъ-Приволжье» участники рынка опасаются, что поправки могут послужить поводом для массового отзыва разрешений на размещение цифровых носителей, и дополнительные ограничения на местном уровне несут риски для операторов наружной рекламы.

В этой связи Рекламный совет на следующей неделе собирает совещание с участием ФСО, мэрии, рекламных агентств и экспертов.

«Ъ-Приволжье» будет следить за развитием событий.

Роман Рыскаль