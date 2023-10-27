Городской перевозчик обновляет инфраструктуру

Подрядчика для реконструкции административно-бытового корпуса старейшего в Петербурге автобусного парка нашли со второй попытки и по более высокой цене. В «Пассажиравтотрансе» объяснили, что стоимость работ пришлось пересчитать с учетом инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автобусный парк № 1 на Днепропетровской улице — старейший из ныне действующих автобусных парков ГУП «Пассажиравтотранс»

Фото: https://kuznica-proectov.ru / Автобусный парк № 1 на Днепропетровской улице — старейший из ныне действующих автобусных парков ГУП «Пассажиравтотранс»

Фото: https://kuznica-proectov.ru /

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга заключил контракт стоимостью 428,5 млн рублей с ООО «Штандарт», признанным победителем открытого аукциона, на реконструкцию здания административно-бытового комплекса Автобусного парка № 1 на Днепропетровской улице, 18.

Определить исполнителя контракта удалось только со второй попытки: в ходе первой закупки с начальной максимальной ценой контракта 321,3 млн рублей, объявленной 28 июня, комиссия по осуществлению закупок отклонила все поданные заявки. Как подтвердили «Ъ-СПб» в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс», три заявки, которые были направлены на участие в аукционе, действительно были отменены по причине неправильно представленной всеми участниками банковской гарантии. Кроме того, во время конкурса в Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу во время конкурса было подано три жалобы, две из которых, от ООО «Специнжремстрой» и ООО «Стройпромторг», были признаны необоснованными. Третью жалобу, от ООО «Просперити», антимонопольное ведомство удовлетворило частично, выдав заказчику конкурса предписание отменить составленные протоколы и привести процедуру закупки в соответствии с законодательством.

Вторая закупка была объявлена в конце августа с начальной максимальной ценой контракта 432,8 млн рублей. «Повышение НМЦК в рамках проведения второй закупки обусловлено пересчетом стоимости работ в связи с применением индекса, соответствующего периоду, в котором указанный пересчет производился»,— объяснили рост стоимости работ в «Пассажиравтотрансе». На конкурс было подано три заявки, лишь одна из которых была признана соответствующей условиям аукциона. В результате контракт был подписан с петербургской компанией «Штандарт», предложившей выполнить работу за 428,48 млн рублей. Подрядчику необходимо завершить реконструкцию до 16 декабря 2024 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», петербургское ООО «Штандарт» зарегистрировано в марте 2014 года, уставный капитал составляет 150 тыс. рублей. Компания, основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий, на 100% принадлежит Дарье Шварц, учредителю и генеральному директору общества. Выручка компании в 2022 году выросла год к году на 17%, до 311,1 млн рублей, чистая прибыль — в 2,5 раза, до 10,2 млн рублей.

В рамках договора будет произведен демонтаж внутренних стен и перекрытий здания и возведены новые конструкции: железобетонные колонны, полы, плиты перекрытия, внутренние перегородки из кирпича и гипсокартонного листа. Также будут полностью обновлены фасад и кровля, усилены фундаменты, произведено переустройство наружных сетей с установкой новой блочной комплектной трансформаторной подстанции. В рамках реконструкции строители обновят и инженерные сети: отопление, вентиляцию, кондиционирование, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение. В завершение в парке установят видеонаблюдение и благоустроят прилегающую территорию.

Автобусный парк № 1 на Днепропетровской улице — старейший из ныне действующих автобусных парков ГУП «Пассажиравтотранс». В парке трудится 1508 работников. Подразделение обслуживает 14 маршрутов в Московском, Фрунзенском, Невском, Центральном и других районах Петербурга. Общая протяженность маршрутной сети — 225,2 км. Списочная численность подвижного состава — 315 транспортных средств.

Вячеслав Калашников