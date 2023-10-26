«Технониколь» подстелит вату

Компания «Технониколь» в четверг пустила в Красносулинской промышленной зоне завод по производству субстрата из каменной ваты (заменитель почвы) для теплиц. Проектная мощность предприятия составляет 160 тыс. куб. м продукции в год, при этом текущая потребность российского рынка оценивается компанией в 455 тыс. куб. м. Продукция «Технониколь» конкурирует с субстратами датской компании Grodan, которая имеет свой завод в Татарстане. По мнению экспертов, произведенные по датской технологии субстраты имеют несколько лучшие агротехнические характеристики, однако продукция «Технониколь» продается дешевле, поэтому компания может рассчитывать на хороший сбыт и даже увеличение доли рынка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая продукция «Технониколь» станет ответом на запрос рынка

Фото: «Ъ-Юг» Новая продукция «Технониколь» станет ответом на запрос рынка

Фото: «Ъ-Юг»

Завод по производству минераловатных субстратов был построен в Красносулинской промышленной зоне. Строительство началось в прошлом году. «Технониколь» вложила в проект 530 млн руб. Предприятие будет выпускать вегетационные маты, кубики для рассады и пробки для сеянцев из каменной ваты, которые используются как заменители грунта в теплицах.

Проектная мощность завода составляет 160 тыс. куб. м готовой продукции в год. По подсчетам компании, этого достаточно, чтобы обеспечить потребности 1,6 тыс. средних тепличных хозяйств.

«Технониколь» уже производит аналогичную продукцию на заводе в Рязанской области. Как пояснил журналистам руководитель направления «Минеральная изоляция» компании «Технониколь» Василий Ткачев, продукцию второго завода планируется сбывать на территории Северо-Кавказского, Южного и Центрального федеральных округов.

Как пояснил топ-менеджер, выбор размещения этого предприятия в Красном Сулине обусловлен, в частности, тем, что на той же площадке с 2016 года действует завод «Технониколь» по выпуску минераловатных теплоизоляционных материалов для строительства.

По данным компании, потребности российского рынка в тепличных субстратах всех видов в 2023 году составляют порядка 455 тыс. куб. м. Василий Ткачев оценил рынок примерно в 9 млрд руб. При этом наблюдается рост потребления субстратов из каменной ваты, который в 2022 году составил 16,4 %.

Гендиректор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова говорит, что около половины российских тепличных хозяйств применяют каменную вату.

«Минераловатный субстрат используют практически во всех теплицах с технологиями выращивания четвертого и пятого поколений, которые сейчас являются самыми современными в плане производственных процессов, это порядка 1,8–2 тыс. га», — сказала госпожа Решетникова. По ее словам, применение заменителей грунта из каменной ваты способствует большей производительности хозяйств и высокой урожайности, в частности, за счет снижения заболеваемости растений.

«Что касается дальнейшего развития тепличной отрасли, то все новые теплицы, которые сейчас вводятся в эксплуатацию, за очень редким исключением используют минеральную вату для выращивания всех видов овощей. Исключение составляет зелень — там зачастую применяют торф», — добавила Тамара Решетникова.

По данным «Технониколь», общая площадь тепличных хозяйств в России в 2022 году составила 4,1 тыс. га, в этом году ожидается увеличение на 217 га, в следующем — 388 га.

По оценке Василия Ткачева, в ближайшие два года объем российского рынка тепличных субстратов превысит 600 тыс. куб м.

Тамара Решетникова говорит, что сейчас минераловатные субстраты «Технониколь» на отечественном рынке конкурируют с аналогичной продукцией датской компании Grodan, которая располагает в России производством по собственной технологии.

«Возможно, с точки зрения агротехнических характеристик минераловатные кубики Grodan более совершенны, здесь сказывается их огромный опыт работы. Однако при этом у “Технониколь” продукция немного дешевле. Поэтому у заводов “Технониколь” имеются хорошие перспективы относительно сбыта. Возможно, компания может увеличить свою долю на этом рынке и даже потеснить Grodan», — считает эксперт.

Вадим Водолазов