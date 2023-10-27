Прописку включили в претензию

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный на 4 года 6 месяцев колонии за масштабные хищения, обратился из СИЗО Красноярска к генпрокурору Игорю Краснову. В своем обращении председатель совета директоров красноярского треста инженерно-строительных изысканий («КрасТИСИЗ») просит провести проверку краевой прокуратуры, считая, что ведомство «отступило от принципов равенства» перед судом. К такому выводу он пришел, сравнив свое дело с делом гендиректора «КрасТИСИЗа» Владимира Жаркова, получившего вдвое меньший срок. Среди отличий, в частности, указаны прописка и национальность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

Осужденный на 4 года 6 месяцев колонии Олег Митволь, который ожидает в красноярском СИЗО рассмотрения апелляционной жалобы на приговор, заподозрил местную прокуратуру в необъективности. Он написал письмо (копия есть у „Ъ-Сибирь“) генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой организовать проверку, поручив ее работникам центрального аппарата надзорного ведомства.

Олег Митволь полагает, что прокуратура Красноярского края отступила от «принципов равенства» перед судом, которые закреплены законами. На эту мысль, следует из текста письма, его натолкнуло сравнение своего уголовного дела с делом гендиректора «КрасТИСИЗа» Владимира Жаркова. Последний получил вдвое меньший срок, чем Митволь, — 2 года 3 месяца заключения. Олег Митволь отмечает, что «при одних и тех же обстоятельствах дел, предъявленных обвинениях, наличии у обоих выполненных условий досудебного соглашения» прокуратура в судебных прениях запросила для него 4 года 9 месяцев колонии и всего 2 года 6 месяцев для Владимира Жаркова.

Еще одним доводом в пользу своей позиции Олег Митволь считает то, что Владимир Жарков почти весь период следствия находился под подпиской о невыезде, а он 13 месяцев — под стражей в СИЗО. Господин Митволь указывает в письме, что он принес следствию куда больше пользы, чем Владимир Жарков. Якобы благодаря показаниям, которые он дал, были возбуждены дела на бывших высокопоставленных чиновников края.

В судебном процессе, который завершился над Олегом Митволем в середине сентября, он заявил, что «не только выполнил, но и перевыполнил» условия соглашения о сотрудничестве со следствием. Он рассказал, что оказывал органам ФСБ содействие в расследовании еще восьми уголовных дел, правда, не уточнив, каких.

В перечне различий между делами, который приводит Олег Митволь, указаны в том числе прописка и национальность. «Гендиректор АО Жарков зарегистрирован в Красноярске, а я — в Москве, Жарков по национальности русский, а Митволь — еврей,— говорится в обращении.— Таким образом, прокуратура Красноярского края перечеркивает основные принципы права и запрашивает мне избирательное наказание, либо наказывая меня за слишком активную помощь ФСБ, либо по национальному или территориальному признаку». Получить комментарий краевой прокуратуры не удалось.

Бывшие топ-менеджеры «КрасТИСИЗа» Олег Митволь и Владимир Жарков обвинялись в хищении почти 1 млрд руб. при проектировании первой линии красноярского метро. В основу уголовного дела лег госконтракт стоимостью 954 млн руб., который в сентябре 2019 года краевое транспортное управление заключило с компанией «КрасТИСИЗ». Согласно материалам следствия, заказчику была представлена старая проектная документация, утратившая актуальность. На основании недостоверных документов подрядчику были перечислены 954 млн руб. Олегу Митволю и Владимиру Жаркову вменили в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет заключения). Их судили по отдельности.

Также уголовные дела были возбуждены на бывших главу правительства Красноярского края Юрия Лапшина, министра транспорта региона Константина Димитрова и директора транспортного управления Константина Мандрова, которым в итоге предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, чиновники обеспечили подписание актов выполненных работ, на основании которых подрядчику были перечислены деньги.

Константин Воронов