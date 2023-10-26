SRV Group пока не удалось продать «Жемчужную плазу» в Петербурге

Финский застройщик SRV Group продолжает сохранять свои активы в России. В частности, несмотря на предыдущие заявления о продаже, в собственности компании пока остаются 50% долей в ТЦ «Жемчужная плаза» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом со ссылкой на отчетность SRV Group за январь-сентябрь этого года сообщает АБН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом, согласно представленной документации, кипрской инвестиционной компании Geomare Investments Limited была продана российская «дочка» SRV Russia Oy, включая дочерние юрлица, земельные участки и миноритарную долю в подмосковном ТЦ 4Daily.

Также в начале августа SRV Group объявила о продаже находящегося в ее собственности участка в Красногвардейском районе Петербурга. Сумма продажи составила 4 млн евро (412,3 млн рублей по тогдашнему курсу), что значительно ниже рыночной.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что переговоры о покупке ТРЦ «Жемчужная плаза», расположенного на Петергофском шоссе в Петербурге, ведет екатеринбургский девелопер Prospect Group.

Подробнее о том, как SRV Group распродает свой бизнес в России, читайте в материале «Ъ-СПб» «Финны сдают территории».

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