Екатеринбургский девелопер запланировал покупку «Жемчужной плазы»

Екатеринбургский девелопер Prospect Group ведет переговоры о покупке ТРЦ «Жемчужная плаза», расположенного на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщили «Ведомости» со ссылкой на консультантов, работавших с этим объектом недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В настоящее время компания ведет переговоры о приобретении 50% комплекса у финского строительного концерна SRV Group, который c 2022 года последовательно избавляется от бизнеса в России. Другая половина ТРЦ принадлежит китайской Shanghai Industrial Investment Company, и екатеринбургский застройщик готов приобрести и ее, если в SIIC согласятся на сделку.

Prospect Group уже сделала первые шаги к приобретению последнего актива SRV Group в России. В начале августа финская компания сообщила, что продала компанию SRV Russia OY кипрской компании Geomare Investments Limited, аффилированной с екатеринбургским застройщиком. В сделку вошли все российские юридические лица, кроме структуры, которая владеет «Жемчужной плазой». В том числе в сделку вошла управляющая компания «Жемчужной плазы» IBI Development.

Консультанты оценивают рыночную стоимость ТРЦ на юго-западе города в сумму от 8 до 11 млрд руб. Ранее Prospect group приобрела у SRV Group ТЦ «Охта Молл» в северо-восточной части города. Prospect Group основана в 2013 года. Компания занимается строительством жилья и коммерческой недвижимости. Основной владелец — Александр Петров.

Подробнее о том, как SRV Group распродает свой бизнес в России, читайте в материале «Ъ» — «Финны сдают территории».

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