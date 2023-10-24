Малый бизнес вышел ростом

Минэкономики зафиксировало результаты развития сектора МСП за последние несколько лет — итоги реализации программ господдержки малого и среднего бизнеса в 2019–2022 годах описаны в имеющемся у “Ъ” докладе ведомства. Документ фиксирует формальное достижение заявленных в утвержденном в 2018 году нацпроекте по развитию МСП показателей и фактически является обоснованием очередного пересмотра стратегии поддержки сектора, который теперь, по замыслу властей, должен быть ориентирован прежде всего на импортозамещение и достижение технологического суверенитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минэкономики вгляделось в результаты исполнения нацпроекта по развитию МСП (на фото — заместитель главы ведомства Татьяна Илюшникова)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Минэкономики вгляделось в результаты исполнения нацпроекта по развитию МСП (на фото — заместитель главы ведомства Татьяна Илюшникова)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В правительстве, как следует из звучавших в последнее время заявлений чиновников (в том числе на профильной стратегической сессии, см. “Ъ” за 9 октября), готовы признать задачу количественного роста сектора МСП решенной и даже перевыполненной. Число субъектов малого и среднего бизнеса остается стабильным и составляет около 6 млн компаний и индивидуальных предпринимателей. Общее количество занятых сейчас приближается к 30 млн человек (утвержденный в 2018 году соответствующий нацпроект ставил целью 25 млн).

Однако эти количественные цели достигнуты во многом формально — подтверждением этому можно считать данные из нового доклада Минэкономики «О состоянии малого и среднего предпринимательства и мерах по его развитию за 2019–2022 годы» (есть у “Ъ”). Документ под редакцией замминистра экономики Татьяны Илюшниковой уточняет некоторые статпоказатели сектора. Из него следует, что общий рост числа МСП во многом обеспечен микропредприятиями: за 2020–2022 годы их число выросло с 5,45 млн до 5,76 млн. Такие компании, занятые преимущественно торговлей и оказанием услуг, занимают в секторе МСП наибольшую долю. При этом по мере своего существования они, как правило, в размерах не увеличиваются — из микро- в малые предприятия переходят лишь 3% предприятий.

Количество же средних компаний, которых в стране относительно немного, за 2020–2022 годы увеличилось с 17,69 тыс. лишь до 18,01 тыс. Количество малых предприятий и вовсе сократилось: с 216,6 тыс. до 212,2 тыс.

В части достижения показателей занятости также есть нюансы. Число работающих в секторе за 2019–2022 годы выросло с 22,7 млн человек до 28,17 млн. При этом почти на 6 млн, до 6,22 млн, за это время увеличилось количество самозанятых и на 300 тыс., до 3,69 млн,— ИП. Число же работников малых и средних компаний напротив, снизилось — на 700 тыс., до 18,26 млн.

Впрочем, на прошедших вчера парламентских слушаниях в Госдуме чиновники дали понять, что результатами развития МСП они в целом удовлетворены, хотя и собираются перестраивать подходы к поддержке сектора. За последние годы перенастройка мер помощи МСП в ручном режиме проводилась несколько раз. В начале пандемии правительство заметно расширило поддержку, на выходе из нее — отказавшись от «помощи всем», сосредоточилось на поддержке наиболее устойчивых и перспективных. Затем, после начала военной операции, последовательно сменило эти же две концепции.

Характер господдержки сектора во многом увязан с задачами, выполнения которых власти ждут от бизнеса: сейчас это прежде всего замена иностранных поставщиков и достижение техносуверенитета.

Учитывая эти ориентиры, дальнейшая стратегия помощи сектору будет, по всей видимости, все больше отсылать к изначальным не только количественным, но и качественным планам, которые власти разрабатывали еще в доковидные 2018–2019 годы в надежде на постепенное «доращивание» компаний и их более существенный вклад в экономику.

Отметим, что доклад Минэкономики в этом контексте выглядит как обоснование необходимости концептуальной перестройки господдержки. Из него следует, что наибольшее число компаний сектора сейчас сосредоточено в сфере торговли (36%) — в то время как для достижения заявляемых целей необходим рост доли и количества прежде всего производственных МСП.

Кристина Боровикова