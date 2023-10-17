Фридман оспорил в британском суде запрет тратить деньги на содержание особняка

Бизнесмен Михаил Фридман оспорил в лондонском суде решение Управления по осуществлению финансовых санкций Минфина Великобритании (OFSI) запретить ему тратить деньги на содержание особняка и обслуживающий персонал, сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Athlone House

Фото: Leon Neal / Getty Images Athlone House

Фото: Leon Neal / Getty Images

Агентство уточняет, что речь идет о викторианском доме Athlone House на севере Лондона, который господин Фридман купил за $79 млн. Его адвокаты заявили в Высоком суде Лондона, что решение OFSI может привести Athlone House в упадок, передает Reuters.

OFSI заявило агентству, что запрет на ежемесячные выплату £30 тыс. компании, обслуживающей Athlone House, обусловлен тем, что ее единственный директор Нигина Заирова также находится под санкциями Великобритании.

В OFSI также заявили, что выплаты персоналу господина Фридмана нужны только для того, чтобы предприниматель вел такой же образ жизни, как и до попадания в санкционный список.

Адвокат бизнесмена Малкольм Бердлинг заявил Reuters, что его подзащитному уже разрешили тратить £26 тыс. в месяц на содержание охраны и обслуживание системы видеонаблюдения.

Великобритания внесла Михаила Фридмана в санкционный список в марте 2022 года. На прошлой неделе стало известно, что господин Фридман покинул Великобританию и решил переехать в Израиль. Однако из-за войны между Израилем и движением «Хамас» бизнесмен решил временно остановиться в Москве. По словам самого Михаила Фридмана, его жизнь в Великобритании стала «невозможной» из-за санкций.

После этого член Совета федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин попросил Следственный комитет России проверить информацию о возможном финансировании вооруженных сил Украины господином Фридманом.

Эрдни Кагалтынов