Уголовное дело о просроченных лекарствах возбуждено в Республике Алтай

Дело о халатности должностных лиц системы здравоохранения возбуждено в Республике Алтай. По данным следователей, сотрудники минздрава региона сформировали заявки на закупки лекарств для льготников «без качественного и количественного определения их потребности». В результате объемы закупки были завышены.

Всего за счет средств федерального и республиканского бюджетов было приобретено медицинских препаратов 3,5 млн руб. При этом контроль за движением и учетом приобретенных препаратов не был организован должным образом. Невостребованные остатки лекарств скопились на складах, срок годности препаратов истек.

По предварительным данным, закупки осуществлялись в период с января 2020 года по октябрь 2023 года.

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Оксана Павлова