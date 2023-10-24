Армавирский «отравитель» оказался хулиганом

Как стало известно “Ъ”, предполагаемый соучастник попытки отравления группы летчиков в Армавире Егор Семенов арестован на 15 суток за мелкое хулиганство. Покушение на участников встречи выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков (АВВАУЛ) произошло 21 октября. По версии следствия, Егор Семенов выполнил роль курьера, который привез в ресторан виски и торт якобы от кого-то из однокурсников. Летчики не смогли установить отправителя подарка, поэтому не стали пробовать угощение и сообщили о ситуации в ФСБ. Следствие предполагает, что торт был отравлен по приказу украинских спецслужб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Fighterbomber Фото: Телеграм-канал Fighterbomber

Армавирский городской суд отправил под арест на 15 суток за мелкое хулиганство Егора Семенова, которого также проверяют на причастность к попытке отравления участников встречи выпускников АВВАУЛ. Информация о привлечении господина Семенова к административной ответственности размещена на сайте суда.

По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, гражданин Семенов, находясь на улице, нецензурно выражался, размахивал руками, на замечания не реагировал, за что признан виновным в мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). После отбытия наказания за хулиганство, по данным источников “Ъ” в правоохранительных органах, Егор Семенов может быть арестован по уголовному делу о покушении на террористический акт (ст. 30, ст. 205 УК РФ), которое находится в производстве следственных органов ФСБ РФ. Официально представители ведомств расследование не комментируют.

21 октября в одном из ресторанов Армавира выпускники АВВАУЛ отмечали 20-летие окончания училища, в зале находились 77 человек. В разгар банкета в ресторане появился курьер, который доставил 20-килограммовый торт и коробки виски Jameson. Торт был украшен эмблемой училища. Курьер пояснил, что он привез подарки от одного из выпускников, который сам не смог приехать на юбилей. Отдав подарки, курьер быстро удалился, не сообщив имя отправителя. Это обстоятельство показалось участникам встречи подозрительным, поэтому они не стали пробовать торт, хотя уже успели его разрезать. Летчики сообщили о ситуации в ФСБ.

По данным силовиков, торт и виски были отравлены, а покушение на российских летчиков организовали сотрудники Службы безопасности Украины. Курьером оказался уроженец города Мелитополя Егор Семенов, в последнее время проживавший в Подмосковье.

Опрошенные “Ъ” выпускники и бывшие преподаватели АВВАУЛ не комментируют информацию об инциденте. Один из участников интернет-форума выпускников училища, выражавший сомнения в достоверности сведений, в конце дня в понедельник написал: «Да, все подтверждается».

Бывшее АВВАУЛ в 2001 году было присоединено к Краснодарскому высшему военному авиационному училищу летчиков, и в настоящее время структура в Армавире функционирует как его учебно-тренировочный центр. Встречи выпускников училища традиционно происходят в октябре, в годовщину выпуска. «На банкетах выпускников всегда принимают подарки от тех, кто не смог приехать сам, это различные деликатесы, алкоголь, торты. Если кто-то решил воспользоваться этой традицией для покушения на участников встречи, значит, этот человек хорошо знал, как проходят юбилеи курсов. Я не исключаю, что в покушении принимал участие выпускник училища, воюющий на стороне Украины»,— пояснил “Ъ” один из выпускников АВВАУЛ на условиях анонимности. На запрос “Ъ” в пресс-службе Краснодарского военного училища летчиков не ответили.

Анна Перова, Краснодар