Сыроед Лютый, подозреваемый в смерти сына от голода в Сочи, ест мясо в СИЗО

Блогер-сыроед Максим Лютый, проходящий по делу о смерти собственного сына от истощения, признался, что употребляет мясо «и другие продукты», находясь в СИЗО. Признание мужчины содержится в видеоролике, опубликованном Объединенной пресс-службой судов Краснодарского края.

Представители краснодарских судов отметили, что мужчина не признает вину в содеянном.

В марте текущего года стало известно о гибели новорожденного от истощения. По данным следствия, с первых дней после появления мальчика на свет отец младенца обливал его холодной водой и не позволял матери кормить новорожденного. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 156 и ч. 4 ст. 111 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего).

Анастасия Донскова

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