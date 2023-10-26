В суде Сочи блогер-сыроед Лютый не признает вину в смерти сына от истощения

В Лазаревском районном суде Сочи начали рассматривать уголовное дело в отношении блогера Максима Лютого, пропагандирующего здоровое питание на основе употребления сырых продуктов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Его обвиняют в гибели новорожденного сына вследствие длительного голодания (ст. 156 и ч. 4 ст. 111 УК РФ). Суд изучает материалы дела. Подсудимый вину не признает.

Максим Лютый со своей сожительницей Оксаной Мироновой снимал жилье в поселке Вардане в Лазаревском районе Сочи. В феврале 2023 года у них родился ребенок. Роды проходили в домашних условиях, в органы ЗАГСа и детскую поликлинику они не обращались. С первых дней жизни младенца блогер «оздоровлял» его по собственной методике: обливал холодной водой и не давал сожительнице его кормить.

Младенец начал терять вес и заболел. Однако его родители не обращались за медицинской помощью. 8 марта, когда состояние ребенка стало критическим, они повезли его в больницу, но ребенок умер по дороге.

Татьяна Ручкина

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