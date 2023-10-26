«Продимекс» завершил сев озимой пшеницы в Воронежской области

Предприятия под управлением УК «Продимекс Агро» завершили сев озимой пшеницы на полях в Воронежской области. Засеяно более 114 тыс. га, что почти на 40 тыс. га больше, чем осенью 2022-го. В отличие от крайне влажной осени прошлого года, в нынешнем сезоне погодные условия складываются благоприятно, что позволяет выполнять намеченные планы: «Продимекс» вернулся в Черноземье к комфортной структуре посевных площадей с долей озимой пшеницы 30%, подчеркнули в компании.

Напомним, осенью 2022-го «Продимексу», как и ряду других сельхозпредприятий в Черноземье, пришлось пересматривать структуру посевных площадей в Воронежской области. Из-за затяжных дождей предприятия компании тогда завершили сев озимых только на 60% запланированных площадей, что привело к необходимости весной 2023-го увеличивать площади под яровыми зерновыми и соей. Нынешней осенью хозяйства «Продимекса» с учетом благоприятной погоды уложились в оптимальные агротехнологические сроки сева.

Уборка сои завершена на 99% при средней урожайности 22 ц/га. Лидируют по урожайности предприятия Панинского района (26 ц/га). Также убрано более половины площадей подсолнечника (8,5 тыс. га), а в Воробьевском районе началась уборка кукурузы на зерно.

На предприятиях «Продимекса», которые участвуют в семеноводческом процессе, проводится сортировка семян яровых зерновых культур и сои для анализа посевных качеств. Заложен, как и в прошлом году, большой объем страхового фонда семян яровых.

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (ежегодно выпускает более 1 млн т продукции). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает более 7,5 млн т продукции растениеводства, в том числе свыше 1,8 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях — свыше 13 тыс. человек.