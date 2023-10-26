«Почта России» изучит возможность продажи здания Главпочтамта в Петербурге

«Почта России» создала рабочую группу, чтобы решить вопрос о дальнейшем использовании крупных объектов недвижимости, находящихся в собственности компании — в том числе зданий Главпочтамтов в Санкт-Петербурге и Москве, рассказал гендиректор компании Михаил Волков в интервью газете «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Часть таких зданий могут продать для погашения долгов. По словам господина Волкова, речь идет о зданиях, которые признаны объектами культурного наследия и памятниками архитектуры и находятся в центрах городов. Рабочая группа в сотрудничестве с участниками рынка недвижимости готовит предложения, которые будут рассмотрены на заседании совета директоров.

В числе таких зданий — комплекс зданий Главпочтамта на Мясницкой улице в Москве и Главпочтамт на Почтамтской улице в Петербурге. По словам гендиректора «Почты Росси», такие здания сложно перестраивать, так как из-за их статуса действует много требований и ограничений. Площадь петербургского Главпочтамта составляет 26 тыс. кв. м.

Ранее «Почта России» планировала создать в историческом здании общественное пространство с фудкортом и концертной площадкой. В 2020 году между правительством Петербурга и АО «Почта России» было заключено соглашение по вопросу развития территории, ограниченной Ново-Адмиралтейским каналом, набережной реки Мойки, Большой Морской улицей, Исаакиевской площадью и Галерной улицей. Проект назвали «Почтовый квартал»: в нем должна была появиться пешеходная зона, рестораны, кафе и др. Весной 2023 года стало известно, что «Почта России» расторгла заключенный с московским бюро Kleinewelt Аrchitekten контракт на разработку концепции объектов компании в составе «Почтового квартала». Кроме здания Главпочтамта в него входили ДК Связи на набережной Мойки и дом-усадьба Ломоносова.

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