«Почта России» разорвала контракт на реконструкцию петербургского Главпочтамта

АО «Почта России» в одностороннем порядке расторгла договор с архитектурным бюро «Кляйневельт архитектен» о создании проекта реконструкции исторического Главпочтамта в Санкт-Петербурге, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на компанию-оператора здания. Проект планируется развивать уже с другим исполнителей.

«Сейчас мы пересматриваем концепцию современного использования комплекса зданий Петербургского почтамта. При этом Почта продолжает работы по сохранению исторического облика объекта»,— сообщил собеседник издания в госкомпании-операторе здания.

Напомним, договоренности о создании «Почтового квартала» были достигнуты на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году. Кроме Главпочтамта, в рамках проекта планируется реконструировать ДК Связи на набережной реки Мойки и дом-усадьбу Ломоносова. Контракт на проект реконструкции стоил 7 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Почта России» запланировал узаконить советскую надстройку здания Главпочтамта. КГИОП требовал снести возведенный четвертый этаж из шлакобетонных блоков, однако компания смогла добиться исключения требования из охранного обязательства.

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