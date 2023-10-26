В школах Краснодара не будут праздновать Хэллоуин

В краснодарских школах не будут праздновать Хэллоуин. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила учительница одной из городских гимназий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Издание 93.ru 26 октября сообщило, что в электронных дневниках появилось объявление под авторством сотрудницы городского департамента образования Татьяны Петровой с хештегом #ХэллоуинНеНашПраздник. В приложенном сообщении цитируется протоиерей Александр Игнатов, который обратился к жителям Кубани с настоянием «даже не называть это событие праздником».

Учительница, общавшаяся с «Ъ-Кубань», сообщила, что никаких записей в электронном дневнике не видела, а Хэллоуин в школах региона не праздновали никогда. В электронных дневниках гимназии №33 подобных сообщений также нет, рассказал нам родитель одного из школьников.

«На самом деле родители и дети не против праздника Хэллоуина. Да, детям нужно самовыражаться. Они хотят показать интересные гримы, работу над костюмами. Но в реалиях школы проводить такие праздники сложно — не хватает места и времени»,— считает собеседница «Ъ-Кубань».

По мнению учительницы, если прописать сценарий праздника и ответственно подойти к его организации, можно поднять тему почитания памяти усопших и напомнить детям о ее важности. Однако из-за того, что праздник не русский, сделать это вряд ли будет возможно.

«Ъ-Кубань» спросил в мэрии, рассылались ли подобные сообщения в учреждения города. Однако оперативно получить ответ не удалось.

Вячеслав Рыжков

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