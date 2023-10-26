Стендапер задержал рейс

На днях стендапер Илья Соболев отправился в отпуск на Мальдивы с женой и сыном, которому восемь месяцев. Семья летела рейсом «Аэрофлота». Супруги рассчитывали, что младенец будет сидеть на одном месте с мамой в бизнес-классе. Но уже на борту выяснилось, что при оформлении билетов он был прикреплен к отцу, который расположился в экономе. Передать ребенка из одного салона в другой стюарды не разрешили. Конфликт сначала привел к задержке рейса, а затем и к дискуссиям в интернете. На чьей стороне закон? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Наш самолет стоит, бортпроводники хотят вызывать полицию»,— держал в напряжении своих подписчиков Илья Соболев. Это промежуточный итог его баталий с экипажем рейса Москва—Мальдивы. А начиналось все так: комик с женой купили два билета в экономклассе. За сына платить не пришлось, по правилам дети до двух лет находятся на руках у родителей. Уже в аэропорту пара решила доплатить за место в бизнес-классе для мамы и младенца, чтобы им было комфортнее во время 8-часового перелета. На борту выяснилось, что ребенок прикреплен к отцу, а, значит, должен путешествовать с ним.

Стендапер и стюарды все-таки нашли компромисс, и рейс вылетел. Правда, в воздухе конфликт обострился: мальчика не разрешили передать маме в бизнес-класс даже для кормления. И сотрудники «Аэрофлота» действовали в соответствии с регламентом, объясняет бортпроводник с 17-летним стажем Евгений Манакин:

«Если для матери класс был повышен, а ребенок прикреплен к мужчине, то он летит в экономе. Девушка могла пройти к младенцу и там его покормить. Дети часто плачут в полете, а пассажиры бизнес-класса все-таки платят за определенный комфорт. В принципе, мужчина мог пересесть в бизнес-класс, а мама летела бы с ребенком экономклассом».

Стюарды предложили комику другой вариант: попросить пассажира, сидевшего рядом с ним, поменяться местами с его женой. Впрочем, супруги такой вариант отвергли, а затем предали конфликт огласке.

Перевозчик также ответил публично. В комментарии “Ъ FM” компания заявила, что семейная пара на регистрации не попросила прикрепить ребенка к бронированию матери, а, значит, бортпроводники поступили правильно. Однако позже Илья Соболев рассказал в соцсетях, что «Аэрофлот» связался с ним лично, принес извинения и повысил класс обслуживания на обратный рейс в Москву:

«Извиняются, говорят, да, момент с их стороны не очень правильный. Они вскрыли проблему внутри системы бронирования билетов, такой баг вылетает. Многие писали, что сталкивались с подобной проблемой, но там бортпроводники шли навстречу. А у нас был стюард, который выгонял ребенка, с ним будут разбираться».

Юристы, опрошенные “Ъ FM”, отмечают, что закон «Аэрофлот» не нарушил. Однако негласно перевозчики все же должны стараться прикреплять детей к матерям. Между тем, по данным Telegram-канала Baza, этим случаем якобы заинтересовались в Генпрокуратуре. Хотя неправы в данной ситуации обе стороны конфликта, полагает руководитель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов:

«Вопрос к пассажирам: почему они не проверили все до вылета? Это можно было сделать заранее. И вопрос к авиакомпании: почему данного ребенка не прикрепили к маме и не подсказали, по крайней мере, пассажирам, что это необходимо сделать? Конечно, есть огромный простор для повышения качества оказываемых услуг детям. Возможно, стоить разработать какую-то памятку для родителей. И важно ввести правило, что ребенок всегда летит с мамой».

Telegram-канал Baza опубликовал документ, согласно которому сотрудники транспортной прокуратуры должны проверить соблюдение авиакомпанией прав пассажиров с малолетними детьми.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова