«Аэрофлот» взял самолеты на себя

«Аэрофлот» переоформил 17 самолетов в российскую собственность. Авиакомпания заявила, что урегулировала отношения с ирландским лизингодателем SMBC. 16 лайнеров находились у него в собственности, еще один — в управлении. Теперь все они принадлежат российскому страховщику НСК, который и заплатил за самолеты. В «Аэрофлоте» заявили, что продолжат договариваться с зарубежными компаниями по этому поводу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

А как переход права собственности повлияет на пассажиров? На этот вопрос “Ъ FM” ответил главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин: «Это делает самолеты полностью легальными с точки зрения международного права и позволяет им летать на международных рейсах. Для пассажиров это большее количество таких рейсов, а у "Аэрофлота" появляются более гибкие возможности по управлению флотом, поскольку больше машин сможет курсировать на международных направлениях.

Поскольку 30 таких самолетов — дальнемагистральные А350, которые могут летать на какие-нибудь Сейшелы, Бали, в Китай, Гонконг, это увеличит число рейсов по данным направлениям и, наверное, сделает перелеты более доступными. При этом не признавать российскую регистрацию нельзя. Авиакомпании могут находиться в черном списке, может быть закрыто воздушное пространство и так далее, но регистрацию все страны признают».

«Аэрофлот» и НСК не раскрывали сумму сделки с ирландским лизингодателем. В свою очередь, SMBC заявила, что получила от российской стороны $710 млн. Учитывая объемы расходов, сложно рассчитывать на то, что международные перелеты подешевеют, полагает главный редактор информационного портала Infranews Алексей Екимовский:

«Все действия авиаперевозчиков, которые они вынуждены проводить с самолетами, а именно менять лизингодателя, собственника, обернутся для них дополнительными расходами и желанием компенсировать траты за счет тарифов на перелет.

В любом случае есть рынок, который будет так или иначе ограничивать аппетиты авиакомпаний. Вопрос лишь в том, смогут ли перевозчики в будущем свести концы с концами, то есть в низкий сезон, в частности, зимой, когда пассажиропоток традиционно низкий и компании накапливают и без того достаточно серьезные долги, чтобы окупить их летом.

Что касается возможностей по переоформлению самолетов в российскую собственность, все перевозчики равны перед угрозой санкционных рисков, остановки лайнеров, и каждый ищет собственное решение проблемы.

И тут все зависит, наверное, не от величины компании, близости или удаленности ее от государства, сколько от энергичности и сообразительности юристов, которые придумают или не придумают какой-то вариант, который позволит безопасно летать в юридическом плане. Все эти вещи обычно решаются тихо, чтобы никого не подставить, не привлечь внимание контролирующих органов. Наверное, что-то происходит, но мы не знаем в полной мере, как перевозчики выкручиваются из этой сложной ситуации».

В июле в Росавиации заявляли, что в России перерегистрировали чуть меньше 700 самолетов. Почти 200 из них исключены из зарубежных реестров и могут совершать международные рейсы. Остальные имеют двойную регистрацию, и воздушное пространство многих стран для них закрыто.

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Илья Сизов