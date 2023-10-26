Euroclear заработал €3 млрд от инвестирования замороженных российских активов

Баланс международного депозитария Euroclear по итогам девяти месяцев 2023 года составил €164 млрд. Согласно отчету депозитария, около €3 млрд Euroclear получил в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов.

Процентные доходы от заблокированных российских активов были обусловлены двумя факторами: высокими процентными ставками и суммой денежных средств, которые инвестируются Euroclear. Политика депозитария предполагает, что остатки денежных средств должны быть инвестированы для минимизации кредитного риска. Проценты, выплачиваемые при реинвестировании остатков денежных средств, являются чистым процентным доходом, полученным Euroclear.

В то же время из отчета следует, что в январе—сентябре депозитарий понес дополнительные расходы, связанные с контролем соблюдения санкций в отношении России. Euroclear оценил их в €34 млн. Депозитарий отметил, что применяемые Россией контрмеры привели к снижению активности российских клиентов депозитария, в результате чего бизнес-доходы Euroclear сократились на €18 млн. Совет директоров депозитария ожидает, что рост остатков денежных средств начнет стабилизироваться по мере снижения темпов накопления заблокированных платежей и погашений.

В марте 2022 года Euroclear приостановил обслуживание счета Национального расчетного депозитария, из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена, а дивиденды и купоны по ним перестали приходить. Процентные доходы депозитария от инвестирования заблокированных российских активов по итогам первого полугодия 2023 года составили €1,743 млрд, в первом квартале 2023 года — €734 млн, за весь 2022 год — €821 млн.

Куда и как вкладывают средства рублевые миллиардеры после заморозки счета НРД в Euroclear и Clearstream — в материале «Ъ» «Лихие девятинулевые».