Экс-мэр Старого Оскола предстанет перед судом по делу о семи взятках

Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 51-летнего Александра Сергиенко, бывшего мэра второго по величине города региона Старого Оскола. Как сообщили в ведомстве, его передадут на рассмотрение в местный горсуд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Старого Оскола Александр Сергиенко

Фото: oskolregion.ru Бывший мэр Старого Оскола Александр Сергиенко

Фото: oskolregion.ru

В региональном управлении Следственного комитета России считают, что с ноября 2017 года по декабрь 2021 года Александр Сергиенко получил шесть взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одну крупную взятку (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание за эти преступление составляет 15 лет лишения свободы. По версии следствия, за взятки в виде имущества и незаконных услуг имущественного характера на общую сумму свыше 50 млн руб. глава Старого Оскола оказывал покровительство нескольким фирмам.

В частности, как отмечают в Следственном комитете, директор одной компании за беспрепятственное получение разрешения на строительство многотопливных автозаправочных станций передал господину Сергиенко автомобиль стоимостью более 3 млн руб. и купил для спортивного клуба его сына оборудование для спортивной стрельбы общей стоимостью 6 млн руб. Также он, по версии следствия, вынудил местного предпринимателя оформить на подконтрольное лицо долю в недостроенном торговом центре, который бизнесмен приобрел при содействии горадминистрации.

Кроме того несколько эпизодов взяток касаются обстоятельств строительства и ремонта школ в Старом Осколе. По версии следствия, директор одной компании, получивший контракты на исполнение таких работ, оплатил услуги имущественного характера на 9 млн руб. за благоустройство территории спортклуба сына господина Сергиенко и передал самому обвиняемому автомобиль стоимостью 8 млн руб.

Уголовные дела против экс-чиновника были возбуждены по материалам регионального УФСБ. Александр Сергиенко возглавлял Старый Оскол в 2018-2021 годах. После возбуждения первых уголовных дел он покинул АО «Газпром газораспределение Белгород», куда пришел из мэрии. Экс-чиновник тогда вину отрицал и заявлял, что его оговорили. Господин Сергиенко провел в СИЗО уже почти 7 месяцев.

Сергей Толмачев

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