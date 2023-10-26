Двое уроженцев Таджикистана сбежали из военкомата в Москве

Двое призванных в армию уроженцев Таджикистана 2004 и 2005 годов рождения, получившие гражданство России несколькими годами ранее, 22 октября сбежали из московского военкомата, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Москве.

Возбуждены два дела по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). Молодым людям грозит до двух лет лишения свободы.

Уточняется, что уроженцы Таджикистана находились в военкомате для последующей отправки к месту прохождения службы. Сейчас их разыскивают.

Эрдни Кагалтынов