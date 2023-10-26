Зампред ВТБ сравнил предстоящее заседание ЦБ по значимости с битвой при Ватерлоо

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что следующее заседание Банка России (состоится 27 октября) по ключевой ставке определит развитие финансового и банковского рынков в 2024 году. По значимости он сравнил предстоящее заседание с битвой при Ватерлоо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Пьянов в 2007 году

Фото: пресс-служба Банка ВТБ Дмитрий Пьянов в 2007 году

Фото: пресс-служба Банка ВТБ

«Как Ватерлоо определяло судьбу Европы, так и это заседание определит во многом развитие и финансового, и банковского рынков в оставшемся 2023, и прежде всего, в 2024 году»,— сказал господин Пьянов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Зампред правления ВТБ заявил, что экспертиза банка наиболее вероятным решением ЦБ считает повышение ключевой ставки до 14% или даже до 15%. Господин Пьянов заявил, что он надеется на повышение до 14%, а не до 15%, как это предсказывают аналитики. Топ-менеджер считает, что период высокой ключевой ставки продлится до третьего квартала 2024 года.

В конце прошлой недели Банк России обновил консенсус-прогноз российских макроэкономистов. Консенсус сходится на том, что для достижения цели по инфляции требуется более жесткая денежно-кредитная политика, чем подразумевают прогнозы ЦБ, и предполагает повышение ключевой ставки до 15% на конец года и среднюю ключевую ставку 12,6% в 2024 году при инфляции в 7% на конец 2023 года и 5,1% на конец 2024-го (прогноз ЦБ: 6–7% и 4% соответственно). Сейчас ключевая ставка составляет 13%.

Подробнее — в материале «Мечты о спросе не дают рынку остыть».