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Благоустройство как инструмент конкуренции

Как говорится, встречают по одежке. То, как выглядит город, и насколько в нем комфортно, удобно и безопасно, влияет на многое. На решение приехать в него жить и работать. Или на выбор — уехать или остаться. На настроение и планы на будущее. На желание вкладывать в экономику города деньги и развивать здесь бизнес.

Челябинску в этом отношении непросто — он всегда был индустриальным центром, значительную часть которого занимают промзоны и типовая застройка. Однако в соцсетях традиционно пользуются популярностью советские фото южноуральской столицы, где много деревьев, нет бросающихся в глаза разноплановых вывесок, а улицы не заставлены припаркованными автомобилями.

Конечно, другие времена — другие реалии и новый темп жизни, который влияет на облик города. Но есть примеры, когда российские мегаполисы, перестраиваясь на новый экономический лад, не забывали и о городской среде. А в Челябинске этот вопрос еще несколько лет назад был совсем не приоритетным. Если не считать широких дорог, которые тогда, кажется, и считались благоустройством.

В то же время жители стали хотеть большего — и это касается не только территории жилых комплексов, где люди покупают квартиры, но и города в целом. С этим запросом сегодня нельзя не считаться. И в последние годы Челябинск действительно стал меняться: скверы, парки, транспорт, спортивные объекты, экологические инициативы, в которых активно участвует бизнес, дизайн-код, который не везде работает, но, по крайней мере, есть. Областной центр включился в конкуренцию за репутацию города, удобного для жизни. Насколько успешно, нам еще предстоит увидеть. В любом случае, как известно, потребитель от конкуренции только выигрывает.

Артур Якушко, выпускающий редактор Guide «Городская среда»

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