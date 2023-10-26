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Коммерсантъ FM
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Осужденный за хищение Олег Митволь просит проверить прокуратуру на антисемитизм

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный на 4 года 6 месяцев колонии за масштабные хищения, обратился к генпрокурору Игорю Краснову из СИЗО Красноярска. В своем обращении Митволь просит провести проверку краевой прокуратуры, считая, что ведомство «отступило от принципов равенства».

Олег Митволь

Олег Митволь

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

Олег Митволь

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

В письме к прокурору (есть у «Ъ») Олег Митволь — глава совета директоров красноярского треста инженерно-строительных изысканий («КрасТИСИЗ») — сравнивает свое уголовное дело с делом гендиректора компании Владимира Жаркова, который получил значительно меньший срок — 2 года 3 месяца заключения.

«При одних и тех же обстоятельствах дел, предъявленных обвинений, наличии у обоих выполненных условий досудебного соглашения, наличии смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих мне, как акционеру, не принимающему физического участия в работе, не несущему исполнительных функций, прокуратура Красноярского края запросила 4 года 9 месяцев колонии общего режима, а гендиректору АО, выполнявшему исполнительные функции общества, действовавшему без доверенности от имени общества и подписавшему все документы, прокуратура запросила 2 года 6 месяцев»,— указывает Олег Митволь, отмечая, что Владимир Жарков почти весь период следствия находился под подпиской о невыезде, а он 13 месяцев провел под стражей.

В перечне различий между делами, который приводит Олег Митволь, указаны в том числе прописка и национальность. «Гендиректор АО Жарков зарегистрирован в Красноярске, а я — в Москве, Жарков по национальности русский, а Митволь — еврей,— говорится в обращении.— Таким образом, прокуратура Красноярского края перечеркивает основные принципы права и запрашивает мне избирательное наказание, либо наказывая меня за слишком активную помощь ФСБ, либо по национальному или территориальному признаку».

Топ-менеджеры «КрасТИСИЗ» Олег Митволь и Владимир Жарков обвинялись следственными органами в хищении почти 1 млрд руб. при проектировании Красноярского метрополитена. Их судили по отдельности, приговоры они выслушали с разницей в несколько дней. 14 сентября Железнодорожный суд Красноярска дал Олегу Митволю 4 года 6 месяцев колонии общего режима. 18 октября тот же суд вынес приговор Владимиру Жаркову.

Константин Воронов, Новосибирск

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